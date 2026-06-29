۲۰۰ نفر از دشتی برای مراسم وداع با رهبر شهید اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی اعزام کاروان وداع و بدرقه پیکر مطهر شهید قائد امت اظهار کرد: برگزاری باشکوه این مراسم، ادای دین به مقام والای شهدا و تجلیل از ایثار و فداکاری آنان است و همه دستگاه‌های اجرایی باید در فراهم کردن زمینه حضور مردم اهتمام ویژه داشته باشند.

وی افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، حدود ۲ هزار نفر از استان بوشهر برای حضور در این مراسم اعزام خواهند شد که ۲۰۰ نفر از شهرستان دشتی در این کاروان حضور خواهند داشت.

فرماندار دشتی با تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: انتظار داریم همه مدیران با استفاده از ظرفیت‌های موجود، امکانات و پشتیبانی لازم را برای اعزام منظم و مناسب کاروان شهرستان فراهم کنند.

مقاتلی خاطرنشان کرد: حضور در این مراسم، کمترین وظیفه ما در برابر مقام والای این شهید بزرگوار و همه شهدای انقلاب اسلامی است و همه باید در حد توان خود برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین معنوی تلاش کنیم.

وی گفت: تکریم شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، وظیفه‌ای همگانی است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و حضور پرشور مردم، شاهد برگزاری مراسمی در شأن مقام شامخ شهدا باشیم.