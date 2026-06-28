به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرزبان نوری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گیلانغرب با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، خواستار مشارکت همه نهادها در اعزام زائران به مراسم تشییع قائد شهید امت و برگزاری برنامه‌هایی متناسب با شأن این شخصیت برجسته انقلاب اسلامی شد.

وی با بیان اینکه قائد شهید امت از یاران دیرین امام راحل (ره) و از چهره‌های اثرگذار در عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی بود، اظهار کرد: همه مسئولان وظیفه دارند با تمام توان در تکریم مقام این شهید بزرگوار و برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین‌های مرتبط با ایشان مشارکت کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گیلانغرب از برنامه‌ریزی برای اعزام ۱۰۰ نفر از زائران این شهرستان به تهران خبر داد و افزود: این کاروان از محل یادمان شهدای گمنام گیلانغرب بدرقه خواهد شد. همچنین حدود ۲۵۰ نفر نیز با خودروهای شخصی در این مراسم حضور می‌یابند که هماهنگی‌های لازم برای ثبت‌نام و اسکان آنان انجام شده است.

نوری با تأکید بر لزوم پشتیبانی همه‌جانبه از کاروان اعزامی گفت: همکاری دستگاه‌های اجرایی در تأمین امکانات و نیازهای زائران، نقش مهمی در اجرای مطلوب این مأموریت فرهنگی و معنوی خواهد داشت و هر میزان مشارکت، اقدامی ارزشمند در خدمت به زائران محسوب می‌شود.

وی همچنین از برپایی موکب شهرستان گیلانغرب در تهران با مشارکت سپاه، دستگاه‌های اجرایی و خیران خبر داد و افزود: این موکب خدمات فرهنگی و پذیرایی به زائران ارائه خواهد کرد و انتظار می‌رود همه ادارات متناسب با ظرفیت خود در پشتیبانی از این اقدام مشارکت داشته باشند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گیلانغرب در پایان از برگزاری مراسم بدرقه در مسجد جامع شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: این آیین با حضور مدیران، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و همه مجموعه‌ها باید برای برگزاری مراسمی باشکوه و درخور شأن قائد شهید امت، همکاری و هم‌افزایی لازم را داشته باشند.