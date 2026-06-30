به گزارش روابط عمومی دادگستری گلستان، همزمان با هفته قوه قضاییه، قدرت‌الله نظری مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با حضور در دفتر احمد جعفری معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف و حاکم صلح استان، با وی دیدار و هفته قوه قضاییه را تبریک گفت.

جعفری در این دیدار، آموزش و پرورش را یکی از مهم‌ترین بسترهای ترویج فرهنگ صلح و سازش دانست و اظهار کرد: تعامل دستگاه قضایی و آموزش و پرورش نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و نهادینه‌سازی فرهنگ گفت‌وگو و مدارا دارد.

وی افزود: هم‌اکنون ۲۹۷ صلح‌یار دانش‌آموزی در ۱۶ حوزه قضایی گلستان فعالیت می‌کنند و با همکاری آموزش و پرورش، فرهنگ صلح، مسئولیت‌پذیری و حل مسالمت‌آمیز اختلافات را در مدارس ترویج می‌کنند. توسعه این شبکه از برنامه‌های مهم شورای حل اختلاف استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، از تعامل سازنده دستگاه قضایی با آموزش و پرورش قدردانی کرد و گفت: ارتباط بسیار خوب و مؤثری با رئیس‌کل دادگستری، دادستان مرکز استان و مجموعه شورای حل اختلاف گلستان داریم و این تعاملات، زمینه‌ساز اجرای موفق برنامه‌های مشترک بوده است.

نظری بر تداوم این همکاری‌ها در حوزه آموزش‌های حقوقی، توسعه فرهنگ صلح و سازش و تقویت فعالیت صلح‌یاران دانش‌آموزی تأکید کرد.