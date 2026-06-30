به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: با احکام قضایی ۱۷۹ هکتار از زمین های جنگلی به منابع طبیعی بازگشت ، ۲۹۳ هکتار از مراتع خلع ید شد و ۴۳ هکتار از سواحل نیز آزادسازی و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی افزود: سال گذشته همچنین ۲۷۰ مورد اجرای قلع و قمع با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با حضور نمایندگان دادستانی انجام شده که در نتیجه آن از تغییر کاربری حدود ۴ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی جلوگیری و این اراضی به چرخه بهره‌برداری اصلی خود بازگشته‌اند.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین از انسداد ۴۱ حلقه چاه غیرمجاز خبر داد و گفت این اقدام با هدف جلوگیری از برداشت غیرقانونی آب‌های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی استان انجام شده است.

آسیابی در ادامه به یکی از پرونده‌های شاخص زمین‌خواری در گرگان اشاره کرد و گفت: در محدوده گلشهر گرگان، یک تعاونی مسکن با اخذ سند معارض قصد تصرف و ساخت‌وساز در حدود ۱۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی را داشت که پس از پیگیری‌های قضایی و طرح دعوا از سوی منابع طبیعی، حکم ابطال سند معارض صادر شد.

وی افزود: با صدور این حکم، ۱۲ هکتار از اراضی مورد نظر به منابع طبیعی بازگشت و از تصرف و تغییر کاربری آن جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی، سواحل و زمین‌های کشاورزی از مهم‌ترین اولویت‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان است و برخورد با زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی با جدیت ادامه خواهد داشت.