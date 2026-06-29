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۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

کشف ۲۲تن گاز مایع قاچاق در دشتیاری

کشف ۲۲تن گاز مایع قاچاق در دشتیاری

دشتیاری- فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان از کشف ۲۲تن گاز مایع قاچاق به ارزش ۲۰میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزاش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار شامگاه دوشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران ایست بازرسی شهید یدالهی شهرستان دشتیاری در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر کشنده مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۲تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گاز مایع کشف کردند و بنا به نظر کارشناسان مربوطه ارزش سوخت قاچاق ۲۰میلیارد ریال اعلام شد.

وی تصریح کرد: دراین رابطه یک دستگاه تانکر کشنده توقیف ، یک نفر متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6874691

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