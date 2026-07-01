خبرگزاری مهر-گروه استانها: چهارمحال و بختیاری با وجود دارا بودن منابع طبیعی غنی، موقعیت جغرافیایی مناسب در دامنههای زاگرس، آب و هوای متنوع و نیروی کار جوان، همچنان نتوانسته است سهم مطلوب خود را از تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده ملی کسب کند. بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، نقش کلیدی در بهرهبرداری از این ظرفیتها دارد، اما تاکنون سرمایهگذاریهای این بخش به دلیل موانعی همچون ناکافی بودن زنجیرههای ارزش، محدودیتهای زیرساختی و چالشهای بازاریابی، نتوانسته به پتانسیل واقعی خود برسد.
این استان پتانسیل بالایی در حوزههای کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری طبیعتگردی، انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع دستی دارد که سرمایهگذاری هدفمند بخش خصوصی میتواند آنها را به قطبهای اقتصادی تبدیل کند.
سرمایهگذاری بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری نیازمند تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش است. بسیاری از تولیدات استان در مراحل اولیه باقی میمانند و بدون فرآوری و بستهبندی مناسب، ارزش افزوده پایینی ایجاد میکنند. بخش خصوصی با ورود به حوزههای فرآوری محصولات دامی، گیاهان دارویی، صنایع غذایی و گردشگری میتواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، درآمد سرانه را افزایش دهد و استان را در بازارهای ملی و صادراتی رقابتیتر کند. این امر مستلزم برنامهریزی بلندمدت و همکاری نزدیک بین سرمایهگذاران و نهادهای حمایتی است.
یکی از مهمترین نیازها، هدایت سرمایهگذاریها به سمت پروژههای دارای مزیت رقابتی است. بخش خصوصی میتواند با بهرهگیری از الگوهای مشارکتی و تأمین مالی هوشمند، طرحهایی را اجرا کند که هم سودآور باشند و هم به توسعه پایدار استان کمک کنند. چالشهایی مانند دسترسی به تسهیلات بانکی، نوسانات ارزی و کمبود بازارهای مطمئن، همچنان مانع اصلی هستند، اما با رفع این موانع، موج جدیدی از سرمایهگذاریهای داخلی و حتی خارجی قابل انتظار است.
توسعه الگوی مشارکتی بین بخش خصوصی و ظرفیتهای بومی استان، راهکاری مؤثر برای غلبه بر محدودیتها به شمار میرود. سرمایهگذاران میتوانند با تمرکز بر صنایع دانشبنیان، فناوریهای نوین در کشاورزی و اکوتوریسم، چهارمحال و بختیاری را به الگویی موفق در منطقه زاگرس تبدیل کنند. این رویکرد نه تنها بهرهوری را افزایش میدهد، بلکه به کاهش نرخ بیکاری و کنترل مهاجرت نیروی جوان نیز کمک شایانی خواهد کرد.
در شرایط کنونی، بخش خصوصی استان فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری در حوزههای کمهزینه اما پربازده مانند گردشگری، صنایع خلاق و تولید محصولات ارگانیک دارد. با وجود همه چالشها، پتانسیلهای طبیعی و انسانی استان زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کرده و سرمایهگذاران هوشمند میتوانند با برنامهریزی دقیق، به سودآوری پایدار دست یابند و همزمان به توسعه استان کمک کنند.
سرمایهگذاری هوشمند در این حوزهها بازدهی بالایی دارد
حسن رضایی، سرمایهگذار فعال در حوزه صنایع تبدیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری از نظر مواد اولیه کشاورزی و دامی در موقعیت استثنایی قرار دارد، اما بخش خصوصی هنوز نتوانسته زنجیره کامل ارزش را شکل دهد. ما در شرکت خود با سرمایهگذاری در خطوط فرآوری و بستهبندی، توانستیم ارزش افزوده محصولات را دو برابر کنیم و اشتغال مستقیم برای بیش از ۲۰۰ نفر ایجاد کنیم. این تجربه نشان میدهد که سرمایهگذاری هوشمند در این حوزهها بازدهی بالایی دارد.
وی افزود: چالش اصلی ما دسترسی به تسهیلات مناسب و بازارهای صادراتی بود. بخش خصوصی نیاز دارد که ریسکها کاهش یابد تا سرمایهگذاران بیشتری وارد شوند. اگر زیرساختهای حملونقل و سردخانهها تقویت شود، میتوانیم محصولات استان را به بازارهای بزرگتر برسانیم و ارزآوری ایجاد کنیم. پتانسیل صادرات گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک در این استان بسیار بالاست.
رضایی با اشاره به اهمیت الگوهای مشارکتی گفت: همکاری بین سرمایهگذاران خصوصی و تولیدکنندگان محلی، کلید موفقیت است. ما با تشکیل تعاونیها و شراکت مستقیم، توانستهایم تولید را پایدار کنیم. بخش خصوصی باید به سمت فناوریهای نوین حرکت کند تا رقابتپذیری افزایش یابد و استان از حالت خامفروشی خارج شود.
وی در پایان تأکید کرد: سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری آینده روشنی دارد، به شرط آنکه سرمایهگذاران با مطالعه دقیق مزیتها وارد شوند. این استان میتواند به قطب صنایع غذایی و گردشگری در زاگرس تبدیل شود و بخش خصوصی نقش محوری در این تحول ایفا خواهد کرد.
آینده چهارمحال و بختیاری با ورود جدیتر سرمایهگذاران خصوصی روشن خواهد بود
سارا محمدی، مدیرعامل یک شرکت فعال در حوزه اکوتوریسم و سرمایهگذاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: طبیعت بکر، آبشارها، کوهستانها و فرهنگ غنی چهارمحال و بختیاری، فرصتهای طلایی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در گردشگری ایجاد کرده است. ما با سرمایهگذاری در اقامتگاههای بومگردی و تورهای طبیعتگردی، توانستهایم درآمد خوبی کسب کنیم و همزمان اشتغال فصلی و دائمی برای جوامع محلی فراهم آوریم. اما نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختها و بازاریابی دیجیتال احساس میشود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی در گردشگری میتواند با ایجاد زنجیره خدمات کامل شامل حملونقل، راهنما، سوغات و رستورانهای محلی، ارزش افزوده بالایی ایجاد کند. چالش کنونی کمبود سرمایه اولیه و نوسانات اقتصادی است، ولی با الگوهای مشارکتی و جذب سرمایههای کوچک مردمی، میتوان این موانع را پشت سر گذاشت.
محمدی افزود: تمرکز بر گردشگری پایدار و مسئولیت اجتماعی، مزیت رقابتی مهمی برای سرمایهگذاران استان است. چهارمحال و بختیاری قابلیت تبدیل شدن به مقصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی را دارد، به ویژه اگر پروژههای بزرگتر مانند مجتمعهای تفریحی و ورزشی اجرا شود.
وی گفت: سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه نه تنها سودآور است، بلکه به حفظ محیط زیست و توسعه فرهنگی نیز کمک میکند. آینده استان با ورود جدیتر سرمایهگذاران خصوصی در گردشگری و صنایع مرتبط، بسیار روشن خواهد بود.
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به طور جدی در دستور کار قرار گیرد
جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این باره گفت: اقتصاد چهارمحال و بختیاری علاوهبر تمامی ظرفیتها اما هنوز نتوانسته سهم خود از تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده ملی را کسب کند.
مردانی یادآور شد: مسئله اصلی چهارمحال و بختیاری کمبود نیروی انسانی نیست، بلکه تکمیل زنجیره ارزش در بخشهای مختلف اقتصادی است.
وی افزود: مهمترین هدفگذاری کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان، افزایش سهم چهارمحال و بختیاری از تولید ناخالص داخلی، ارتقای درآمد سرانه و کاهش نرخ بیکاری بهشمار میرود.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: کنترل تورم و رشد میزان صادرات کالاها، افزایش سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی بایستی بهطور جدی در دستور کار و مورد توجه باشد.
وی گفت: رویکرد مسئولان چهارمحال و بختیاری در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان مبتنی بر سه محور راهبردی و عملیاتی شامل هدایت هدفمند سرمایهگذاری به سمت رقابتپذیری، توسعه الگوی مشارکتی عمومی خصوصی و پیوند نظام تامین مالی با اهداف اشتغال مالی است.
مردانی اشتغال پایدار را محصول سرمایهگذاری هوشمند و بهرهوری بالا اعلام و تاکید کرد: کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری پل ارتباطی مسایل استانی و ملی است و انتظار میرود اعضای این کارگروه از نگاههای جزیرهای خودداری کنند.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری ظرفیت دارد که به الگوی متکی بر مزیتها و سرمایهگذاری بومی بهویژه در منطقه زاگرس تبدیل شود.
سرمایهگذاری بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری میتواند نقطه تحول اقتصادی استان باشد، مشروط بر آنکه بر تکمیل زنجیره ارزش و بهرهبرداری از مزیتهای بومی تمرکز شود. با رفع موانع موجود، این بخش قادر خواهد بود اشتغال پایدار ایجاد کند، درآمد سرانه را ارتقا دهد و سهم استان از اقتصاد ملی را افزایش دهد.
چالشهای پیشرو واقعی هستند، اما پتانسیلهای طبیعی و انسانی استان، انگیزه کافی برای سرمایهگذاران فراهم میکند. الگوهای مشارکتی و هدایت هوشمند سرمایهها، کلید غلبه بر این چالشها خواهد بود.
آینده اقتصادی استان به میزان ورود و موفقیت بخش خصوصی وابسته است. با سرمایهگذاری در حوزههای کشاورزی فرآوریشده، گردشگری و صنایع خلاق، چهارمحال و بختیاری میتواند به الگویی موفق در منطقه زاگرس تبدیل شود.
در نهایت، حمایت از سرمایهگذاران خصوصی از طریق تسهیلات، زیرساختها و سیاستهای تشویقی، ضرورتی اجتنابناپذیر است تا استان از ظرفیتهای بالقوه خود به بالفعل برسد.
نظر شما