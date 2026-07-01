اعزام اورژانس هوایی برای نجات بیمار از جلفا به تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قدیمی روز چهارشنبه اظهار کرد: در پی فعال شدن کد ۷۲۴ برای یک بیمار ۵۰ ساله مبتلا به سکته مغزی (CVA)، بالگرد اورژانس هوایی به هادیشهر شهرستان جلفا اعزام شد.

وی افزود: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، بیمار با استفاده از اورژانس هوایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز منتقل شد تا از خدمات تخصصی درمان سکته مغزی بهره‌مند شود.

دکتر قدیمی با تأکید بر اهمیت زمان در درمان بیماران مبتلا به سکته مغزی گفت: فعال شدن کد ۷۲۴ به معنای آغاز فرآیند سریع و هماهنگ ارائه خدمات درمانی به بیماران دچار سکته مغزی است. در این بیماران، هر دقیقه تأخیر می‌تواند منجر به از بین رفتن میلیون‌ها سلول مغزی شود؛ از این رو انتقال سریع بیمار به مراکز دارای امکانات تخصصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش عوارض، پیشگیری از ناتوانی‌های دائمی و افزایش شانس بهبودی دارد.

رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: اورژانس هوایی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های نظام سلامت برای انتقال بیماران بدحال و زمان‌حساس، به‌ویژه در مناطق دوردست و صعب‌العبور است و بهره‌گیری از این ظرفیت، امکان دسترسی سریع بیماران به خدمات فوق‌تخصصی را فراهم کرده و نقش مؤثری در نجات جان بیماران و ارتقای کیفیت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی ایفا می‌کند.