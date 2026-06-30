به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی درباره آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سهشنبه، ۹ تیر) افرادی که قصد سفر به سواحل شمالی کشور، بهویژه از محورهای مواصلاتی استان مازندران را دارند، باید انتظار بارندگی را داشته باشند و با نزدیک شدن به ساعات بعدازظهر، بر شدت رگبارها بهصورت قابل توجهی افزوده خواهد شد.
وی افزود: برای روز چهارشنبه (۱۰ تیر) نیز علاوه بر استان مازندران، هشدار سطح نارنجی برای ارتفاعات و نیمه شرقی آذربایجان شرقی، مرکز و جنوب استان اردبیل، گیلان، البرز، تهران، سمنان و گلستان صادر شده است؛ شدت بارشها در محورهای کوهستانی چالوس، هراز و فیروزکوه به حدی خواهد رسید که احتمال وقوع رانش کوه وجود دارد؛ از اینرو لازم است رانندگان و مسافران با نهایت احتیاط در این مسیرها تردد کنند.
اصغری بیان کرد: اوج فعالیت سامانه بارشی در مناطق کوهستانی شیرگاه، خلیلشهر و بهشهر پیشبینی میشود. همچنین پس از مدتها، در مناطق غیرکوهستانی و دشتهای استانهایی مانند قزوین، سمنان، تهران و شمال استان مرکزی نیز بارندگی رخ خواهد داد که با توجه به لغزندگی سطح معابر و جادهها، رانندگان باید در ترددهای جادهای احتیاط لازم را داشته باشند.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به آمار بارندگیهای شبانهروز گذشته اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین میزان بارش کشور در استان گیلان و در مناطقی از جمله لاهیجان، کیاشهر و حویق به ثبت رسیده است.
وی یادآور شد: از دیگر هشدارهای صادرشده امروز میتوان به وقوع گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در استانهای ایلام و چهارمحال و بختیاری اشاره کرد، از روز چهارشنبه تا جمعه (۱۲ تیر)، بخشهای جنوبی استان کرمانشاه، از جمله قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب، افزایش محسوس دما را تجربه خواهند کرد؛ بنابراین ضروری است ساکنان این مناطق در مصرف آب صرفهجویی و مدیریت لازم را مدنظر قرار دهند.
اصغری گفت: امروز همچنین ناپایداریهای موسمی در جنوبشرق کشور تقویت میشود و در جنوب استان سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان و همچنین مناطقی از استان کرمان شامل ماهان، گلباف، راین، بافت، جیرفت و عنبرآباد، شرایط برای شکلگیری ابرهای همرفتی و وقوع رگبارهای بعدازظهر فراهم خواهد بود و احتمال وقوع سیلابهای محلی در این مناطق وجود دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز و فردا نیز در استان خراسان رضوی، بهویژه در شهرستانهای چناران، قوچان، نیشابور، تربتحیدریه و بهصورت موقت در شهر مشهد، احتمال وقوع بارش باران پیشبینی میشود.
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