کاهش دمای هوا به زیر ۱۰ درجه در تابستان؛ سیلاب در کمین ۷ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی درباره آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: از نظر دمایی، تا بامداد پنجشنبه شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود و این بامداد را میتوان خنکترین صبح نسبت به سایر روزهای باقیمانده این ماه دانست.
وی افزود: در برخی شهرهای استان کردستان، دمای هوا در روز پنجشنبه (۱۱ تیر) به ۷ تا ۸ درجه سانتیگراد خواهد رسید که ثبت دمای تکرقمی در این مقطع از سال، پدیدهای کمسابقه و برای بسیاری غیرقابل تصور است.
این کارشناس هواشناسی بیان کرد: امروز (چهارشنبه، ۱۰ تیر) در بخشهایی از استان همدان نیز انتظار بارندگی وجود دارد و با توجه به لغزنده شدن سطح جادهها، رانندگان باید فاصله طولی مناسب را رعایت کرده و با احتیاط بیشتری تردد کنند.
وی یادآور شد: در دامنهها و ارتفاعات رشتهکوه البرز، از استانهای گیلان و مازندران تا تهران، سمنان و گلستان، شرایط جوی ناپایداری حاکم خواهد بود و احتمال وقوع رگبارهای شدید، تگرگ، وزش باد، صاعقه، سیلاب، رانش کوه و حتی سقوط سنگ وجود دارد.
اصغری گفت: امروز از نظر شرایط جوی، یکی از پرحادثهترین روزها برای سفر در مناطق شمالی کشور، بهویژه دامنهها و ارتفاعات البرز، پیشبینی میشود. در استانهای گیلان، مازندران، سمنان و گلستان، تمامی مخاطرات جوی از جمله رگبار شدید، تگرگ، وزش باد، صاعقه، سیلاب، رانش کوه و سقوط سنگ محتمل است.
این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط در مناطقی مانند مرزنآباد، چمستان، آمل، شیرگاه و زیرآب نیز پیشبینی میشود و احتمال وقوع سیلاب در ارتفاعات استان تهران نیز کم نیست؛ همچنین ساکنان و مسافران مناطق کوهستانی از جمله فشم، ارجمند، فیروزکوه و پیرده باید هوشیاری کامل داشته باشند، زیرا احتمال جاری شدن روانآب و وقوع سیلاب بهصورت ناگهانی در این مناطق وجود دارد.
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