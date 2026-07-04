هواشناسی ایران امروز ۱۳ تیر؛ رگبار، رعدوبرق و گردوخاک در ۱۷ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نسبت به فعالیت دو سامانه جوی در روزهای شنبه و یک‌شنبه (۱۳ و ۱۴ تیرماه)، از وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در نقاط مختلف کشور خبر داد.

بر اساس این هشدار، سامانه بارشی از روز شنبه شمال و شرق هرمزگان، مرکز و جنوب کرمان و نیمه شمالی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این سامانه روز یک‌شنبه نیز در استان اردبیل و نیمه شمالی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی فعال خواهد بود.

پیامدهای این سامانه شامل احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، شکستن درختان فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و همچنین احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی است.

سازمان هواشناسی از شهروندان خواسته است از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده، در سفرهای برون‌شهری و فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی احتیاط کنند و کشاورزان نیز از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات در این مدت خودداری کنند. همچنین بر آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها تأکید شده است.

همچنین سامانه افزایش گرادیان فشاری طی روزهای شنبه و یکشنبه استان‌های سمنان، اصفهان، تهران، قم، البرز، یزد، کرمان، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان را در بر می‌گیرد.

بر اثر فعالیت این سامانه وزش باد شدید، گردوخاک، کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا، احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، اختلال در تردد محورهای کویری و برون‌شهری و خسارت به محصولات کشاورزی پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی توصیه کرده است شهروندان از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند، از استحکام سازه‌های موقت اطمینان حاصل کنند، رانندگان به‌ویژه خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد با احتیاط تردد کنند و ساکنان مناطق کویری و بیابانی، به‌ویژه گروه‌های حساس، برای کاهش اثرات گردوخاک از ماسک استفاده کنند.