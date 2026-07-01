سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز چهارشنبه فعالیت سامانه ناپایدار در استان ادامه دارد و در بیشتر مناطق، به‌ویژه ارتفاعات و نواحی غربی، افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: شدت و گستره بارش‌ها نسبت به روز گذشته افزایش یافته و بیشترین میزان بارش‌ها برای مناطق غربی استان مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به شرایط جوی روزهای آینده گفت: از روزهای پایانی هفته با تضعیف و خروج سامانه ناپایدار، جو استان بار دیگر پایدار خواهد شد.

ملاحی از شهروندان خواست با توجه به احتمال وقوع رگبارهای موقتی، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و غربی گلستان، نکات ایمنی را رعایت کرده و از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.