سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز چهارشنبه فعالیت سامانه ناپایدار در استان ادامه دارد و در بیشتر مناطق، بهویژه ارتفاعات و نواحی غربی، افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید موقتی پیشبینی میشود.
وی افزود: شدت و گستره بارشها نسبت به روز گذشته افزایش یافته و بیشترین میزان بارشها برای مناطق غربی استان مورد انتظار است.
کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به شرایط جوی روزهای آینده گفت: از روزهای پایانی هفته با تضعیف و خروج سامانه ناپایدار، جو استان بار دیگر پایدار خواهد شد.
ملاحی از شهروندان خواست با توجه به احتمال وقوع رگبارهای موقتی، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید، بهویژه در مناطق کوهستانی و غربی گلستان، نکات ایمنی را رعایت کرده و از حضور در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
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