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۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۲

پلیس میانه عرضه‌کننده دخانیات غیرمجاز و قرص روان‌گردان را دستگیر کرد

پلیس میانه عرضه‌کننده دخانیات غیرمجاز و قرص روان‌گردان را دستگیر کرد

میانه- فرمانده انتظامی میانه از دستگیری یک عرضه‌کننده دخانیات غیرمجاز و قرص‌های روان‌گردان و کشف بیش از هشت هزار نخ سیگار خارجی، ۲۱۵ بسته تنباکوی غیرمجاز و ۹۰۰ حبه قرص روان‌گردان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر عرضه و نگهداری کالای دخانی غیرمجاز و قرص‌های روان‌گردان در یک واحد صنفی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اخذ مجوز قضایی، در بازرسی از محل موفق به کشف هشت هزار و ۲۸۰ نخ سیگار خارجی، ۲۱۵ بسته تنباکوی غیرمجاز و ۹۰۰ حبه قرص روان‌گردان شدند.

فرمانده انتظامی میانه با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رفیعی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با عرضه‌کنندگان مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و کالاهای دخانی غیرمجاز، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

کد مطلب 6873824

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