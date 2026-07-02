به گزارش خبرنگار مهر، موسی مولاپرست صبح پنجشنبه با تشریح برنامههای ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان برای اربعین حسینی، اظهار کرد: ثبتنام زائران اربعین در «سامانه سما» از روز سهشنبه نهم تیرماه آغاز شده و تا اول ماه صفر ادامه خواهد داشت و تمامی متقاضیان حضور در مراسم اربعین باید در این سامانه ثبتنام کنند.
وی افزود: «سامانه سماح» زیر نظر سازمان حج و زیارت فعالیت میکند و علاوه بر ثبت اطلاعات زائران، خدماتی از جمله بیمه، هماهنگیهای مرتبط با راهداری و هلالاحمر را نیز پوشش میدهد و ثبتنام در این سامانه برای بهرهمندی از پوشش بیمهای در صورت بروز حوادث احتمالی الزامی است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای سفر اربعین، بیان کرد: در جلسات متعدد کمیته اربعین استان با حضور استاندار هرمزگان بر همراه داشتن گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار تأکید شده است و برای افرادی که گذرنامه ندارند یا اعتبار آن به پایان رسیده امکان صدور گذر موقت از سوی اداره گذرنامه فراهم خواهد شد.
مولاپرست از آمادگی ۵۵ موکب هرمزگان برای خدمترسانی به زائران اربعین خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۳ موکب در کشور عراق و ۲۲ موکب در ایران مستقر خواهند شد و نخستین موکب استان فعالیت خود را از مدرسه شجره طیبه میناب آغاز میکند.
وی با اشاره به اجرای طرح «نذر آب» در اربعین امسال، اظهار کرد: با توجه به گرمای هوا این طرح با مشارکت مردم استان اجرا میشود و خیران میتوانند از طریق کمکهای نقدی یا اهدای آب معدنی در تأمین آب مورد نیاز زائران در ۵۵ موکب هرمزگان از میناب تا شلمچه مشارکت کنند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان همچنین با اشاره به فعالیت موکبهای هرمزگانی در مراسم تشییع قائد امت، افزود: برای این مراسم ۱۵ موکب پیشبینی شد که شامل هشت موکب در مشهد، چهار موکب در منطقه ۱۶ تهران، دو موکب در مسیر حاجیآباد و یک موکب با عنوان «مدافعان تنگه هرمز» در کربلا بود.
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