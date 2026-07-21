به گزارش خبرنگار مهر، موسی مولاپرست ظهر سه‌شنبه در تشریح برنامه‌های این ستاد برای اربعین حسینی، اظهار کرد: امسال ۵۶ موکب از استان هرمزگان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین آماده شده‌اند.

وی افزود: نخستین موکب از گلزار شهدای میناب فعالیت خود را آغاز می‌کند و پس از آن موکب دو راهی میناب - رودان، موکب مسجد قائم بندرعباس، موکب شهدای گمنام بندر خمیر، بندر کنگ، بندرلنگه، بُکویه و همچنین پنج موکب در شهرستان پارسیان، شبانکاره، شهباز و وچیر به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان، بیان کرد: در مجموع ۲۲ موکب در داخل ایران و ۳۴ موکب در کشور عراق مستقر خواهند شد. این مواکب در شهرهای کاظمین، سامرا، نجف، مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا و شهر کربلا به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند.

مولاپرست با اشاره به اجرای پویش «نذر آب»، گفت: از مردم استان هرمزگان دعوت می‌شود با اهدای آب یا کمک‌های نقدی در این پویش مشارکت کنند تا آب مورد نیاز مواکب به ویژه در روزهای گرم اربعین تأمین و میان زائران توزیع شود.

وی خاطرنشان کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران استان از زائران عبوری از استان‌های سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، فارس و بوشهر و همچنین زائران خارجی از جمله اتباع افغانستان و پاکستان که از مسیر هرمزگان عازم عتبات عالیات هستند، پذیرایی خواهد کرد.