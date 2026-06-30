سازمان ملی استاندارد سهم کهگیلویه و بویراحمد را از امکانات ملی ادا کند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه‌های نفت، گاز، کشاورزی، شیلات، منابع طبیعی و گردشگری، بر لزوم توجه بیشتر سازمان ملی استاندارد به مطالبات زیرساختی استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد سهم قابل توجهی در تولید نفت، گاز و سایر ظرفیت‌های اقتصادی کشور دارد، گفت: با وجود این ظرفیت‌ها، امکانات و زیرساخت‌های ملی متناسب با جایگاه استان نیست و انتظار داریم این نابرابری جبران شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد مهم‌ترین مطالبه استان را احداث و تجهیز آزمایشگاه مرجع استاندارد عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی این مرکز علاوه بر کاهش هزینه و زمان تولیدکنندگان، می‌تواند به توسعه فعالیت‌های آزمایشگاهی، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت جایگاه استان در جنوب کشور کمک کند.

وی کمبود نیروی انسانی را از دیگر مشکلات جدی اداره‌کل استاندارد استان دانست و تصریح کرد: در بخش‌های فنی، آزمایشگاهی و بازرسی با کمبود نیرو مواجه هستیم و انتظار می‌رود سازمان ملی استاندارد با اخذ مجوزهای لازم، زمینه جذب نیروهای متخصص را فراهم کند.

رحمانی همچنین خواستار افزایش اعتبارات ملی برای اداره‌کل استاندارد استان شد و گفت: محدودیت منابع استانی اجازه پاسخگویی به همه نیازها را نمی‌دهد و لازم است در توزیع اعتبارات ملی نگاه ویژه‌ای به استان‌های کمتر برخوردار از جمله کهگیلویه و بویراحمد وجود داشته باشد.

وی ارتقای نمایندگی‌های استاندارد در شهرستان‌ها به اداره مستقل را از دیگر مطالبات استان برشمرد و اظهار کرد: توسعه ساختار اداری استاندارد در شهرستان‌ها، دسترسی تولیدکنندگان به خدمات را تسهیل کرده و موجب تسریع در فرآیندهای نظارتی خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه تولید بدون استاندارد معنا ندارد، افزود: امروز کیفیت در کنار قیمت، عامل اصلی رقابت در بازارهای داخلی و جهانی است و هرگونه کوتاهی در رعایت استاندارد، به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب وارد می‌کند.

وی همچنین بر اجرای کامل مصوبات شورای استاندارد تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای مصوبات قانونی این شورا هستند و هیچ‌گونه تعللی در این زمینه پذیرفته نیست.

وی خواستار بازنگری در تعرفه‌های خدمات استاندارد، توسعه آموزش‌های تخصصی برای واحدهای تولیدی و حمایت از آزمایشگاه‌های همکار شد و ابراز امیدواری کرد سفر رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به استان، زمینه تحقق این مطالبات و ارتقای زیرساخت‌های استاندارد در کهگیلویه و بویراحمد را فراهم کند.