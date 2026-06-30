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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

آمادگی فرودگاه مهرآباد برای پروازهای مراسم تشییع رهبر شهید

آمادگی فرودگاه مهرآباد برای پروازهای مراسم تشییع رهبر شهید

مدیرکل فرودگاه مهرآباد گفت: تمامی واحدهای فرودگاه بین‌المللی مهرآباد از روز جمعه (۱۲ تیر) با آمادگی کامل در خدمت برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین آذری، مدیرکل فرودگاه مهرآباد با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، گفت: تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، فنی و خدماتی فرودگاه مهرآباد برای ارائه خدمات مطلوب به پروازهای ویژه داخلی و بین‌المللی بسیج شده و هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مختلف فرودگاهی و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است.

وی افزود: تمامی واحدهای فرودگاه بین‌المللی مهرآباد از رو جمعه (۱۲ تیر) با آمادگی کامل در خدمت این مأموریت خواهند بود تا پذیرش و اعزام میهمانان ویژه و انجام پروازها با بالاترین سطح ایمنی و کیفیت انجام شود.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با اشاره به محدودیت‌های پروازی اعلام‌شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، خاطرنشان کرد: تمامی برنامه‌ریزی‌های عملیاتی متناسب با این محدودیت‌ها انجام شده و تلاش خواهیم کرد ضمن مدیریت روان عملیات پروازی، بهترین خدمات ممکن به میهمانان داخلی و خارجی و سایر مسافران ارائه شود.

کد مطلب 6875331
زهره آقاجانی

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