به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امروز (چهارشنبه، ۱۰ تیر) در نشست خبری تشریح تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: در حوزه مأموریتی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، دو موضوع بر عهده این سازمان قرار دارد که نخستین و مهم‌ترین آن، تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه ناوگان اتوبوسی کشور، برای انتقال زائران مراسم تشییع رهبر شهید در سه شهر تهران، قم و مشهد است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس بین‌شهری در کشور وجود دارد که قابلیت ارائه خدمات در مسیرهای بلند و سفرهای بیش از ۴۰۰ کیلومتر را دارند و تمام این ناوگان برای اجرای این مأموریت به‌کار گرفته خواهد شد. همچنین بخشی از ناوگان، بر اساس درخواست استان‌ها، برای جابه‌جایی کاروان‌های مردمی که از طریق پایگاه‌های بسیج و سپاه در استان‌ها و شهرستان‌ها سازماندهی شده‌اند، اختصاص خواهد یافت.

اکبری بیان کرد: سهمیه مورد نیاز استان‌ها و شهرستان‌ها مشخص شده و در مجموع حدود ۴ هزار دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی کاروان‌های مردمی اختصاص یافته است. سایر ظرفیت ناوگان اتوبوسی کشور نیز در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت و امکان تهیه بلیت این اتوبوس‌ها از دو روز قبل از طریق سامانه‌های اینترنتی فروش بلیت و همچنین سامانه اختصاصی فروش بلیت اتوبوس «سپاس» فراهم خواهد بود.

رئیس سازمان راهداری ادامه داد: از روز جمعه (۱۲ تیر) تا دوشنبه (۱۵ تیر)، فروش اینترنتی بلیت اتوبوس صرفاً برای سفر به مقصد تهران انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۱۶ تیر)، فروش بلیت تنها برای سفر به مقصد قم امکان‌پذیر خواهد بود و از روز سه‌شنبه تا روز شنبه (۲۰ تیر) نیز فروش اینترنتی بلیت فقط برای سفر به مقصد مشهد انجام می‌شود. همچنین در این بازه زمانی، امکان تهیه بلیت رفت و برگشت از این شهرها برای مسافران فراهم خواهد بود.

اکبری تاکید کرد: در این مدت، برای سایر مسیرهای کشور محدودیت‌هایی در فروش بلیت اعمال می‌شود تا حداکثر ظرفیت ناوگان اتوبوسی برای خدمت‌رسانی به سه شهر تهران، قم و مشهد اختصاص یابد. بخش محدودی از ناوگان نیز برای انجام سفرهای ضروری در سایر نقاط کشور در نظر گرفته شده است و در صورتی که در پایانه‌های مسافری استان‌ها تقاضای کافی برای یک سرویس کامل ایجاد شود، همکاران ما با اختصاص سرویس فوق‌العاده، پاسخگوی نیاز مسافران خواهند بود.

ظرفیت ناوگان اتوبوسی مراسم تشییع به ۱۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه می‌رسد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در تلاش هستیم حدود ۴ هزار دستگاه اتوبوس متعلق به نهادها، وزارتخانه‌ها، صنایع و کارخانه‌های بزرگ کشور را نیز به این طرح اضافه کنیم. هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده و معاون اول رئیس‌جمهور نیز مصوبه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. همچنین استانداران موظف شده‌اند این موضوع را در استان‌ها پیگیری کنند.

وی عنوان کرد: صنایع بزرگی همچون پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های فولاد، دانشگاه‌ها و سایر مجموعه‌های صنعتی، ناوگان مناسبی در اختیار دارند و تلاش می‌کنیم با استفاده از این ظرفیت، تعداد اتوبوس‌های فعال در این طرح از ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه به حدود ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه افزایش یابد که بخش قابل توجهی از کمبود ناوگان را جبران خواهد کرد.

پایانه‌های بیهقی و غرب تهران موقتاً از مدار خدمات خارج می‌شوند

اکبری ادامه داد: برای پایانه‌های مسافری سه شهر هدف نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است. بر این اساس، پایانه بیهقی تهران از روز جمعه و پایانه غرب تهران از بعدازظهر شنبه از چرخه خدمات‌رسانی خارج خواهند شد. از بعدازظهر شنبه، خدمات اتوبوسی در تهران از طریق پایانه‌های جنوب و شرق انجام خواهد شد که این دو پایانه از ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به تقاضای مسافران برخوردار هستند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و خرید اینترنتی بلیت به‌صورت رفت و برگشت، اتوبوس‌ها در زمان مقرر در سکوهای مسافری مستقر خواهند شد تا روند جابه‌جایی مسافران با نظم بیشتری انجام شود.