به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته هماهنگی برپایی مواکب ستاد اجرایی بدرقه «رهبر شهید» در فرمانداری سمنان، بر ضرورت تسریع در تجهیز و آمادهسازی مواکب تأکید کرد و اظهار داشت: خدمترسانی شایسته به زائران و شرکتکنندگان در مراسم، مهمترین اولویت دستگاههای اجرایی است و همه ظرفیتهای شهرستان باید برای برگزاری مراسمی منظم و در شأن این مناسبت به کار گرفته شود.
وی با بیان اینکه برگزاری مراسمی فاخر و درخور شأن این مناسبت وظیفهای ملی و انقلابی است، افزود: انتظار میرود همه مدیران دستگاههای اجرایی با همدلی، انسجام و هماهنگی کامل در اجرای برنامهها مشارکت فعال داشته باشند.
فرماندار سمنان با اشاره به پیشبینی اعزام بیش از پنج هزار نفر از مردم شهرستان به تهران برای حضور در مراسم بدرقه، یادآور شد: همزمان برنامهریزی لازم برای برگزاری مراسمی باشکوه و مردمی در مرکز استان نیز انجام شده و جزئیات آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
صمیمیان با تأکید بر تأمین بهموقع اقلام مورد نیاز مواکب اظهار کرد: آب آشامیدنی، یخ و سایر ملزومات باید بدون وقفه در اختیار مواکب قرار گیرد و در صورت نیاز، موکب مستقلی برای پشتیبانی و تأمین این اقلام ایجاد شود.
وی همچنین بر فعالیت شبانهروزی مواکب تأکید کرد و افزود: با توجه به پیشبینی تردد گسترده زائران از محور سمنان، مرکز استان باید آمادگی پذیرایی و خدمترسانی به حدود ۱۰۰ هزار نفر در شبانهروز را داشته باشد و همه دستگاههای اجرایی موظف هستند با هماهنگی کامل، امکانات خود را برای ارائه خدمات مطلوب بسیج کنند.
فرماندار سمنان در پایان با اشاره به ضرورت تأمین نیازهای اساسی زائران، خواستار افزایش سهمیه آرد نانواییهای شهرستان، عرضه نان سنتی سمنانی و استمرار فعالیت شبانهروزی نانواییها شد و افزود: نظارت مستمر بر روند توزیع نان و کیفیت خدمات مورد تأکید است.
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