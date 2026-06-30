ایلام آماده اعزام ۱۰ هزار نفر به مراسم بدرقه رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر سه شنبه در نشست ستاد هماهنگی و پشتیبانی برگزاری مراسم وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید اظهار کرد: همه شهرستانهای استان برنامهریزی لازم را برای حضور منسجم و پرشور مردم در این مراسم انجام دادهاند و کاروانهای اعزامی با هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی به تهران اعزام خواهند شد.
وی با اشاره به استقرار موکب استان ایلام در تهران افزود: تمهیدات لازم برای ارائه خدمات رفاهی، اسکان و پشتیبانی زائران در نظر گرفته شده و دستگاههای اجرایی استان آمادگی کامل برای خدماترسانی به زائران را دارند.
استاندار ایلام همچنین به تردد زائران از مرز مهران اشاره کرد و گفت: علاوه بر برنامهریزی برای مراسم تهران، خدمات لازم برای تردد زائران در مرز مهران و نیز مراسمهای برگزارشده در نجف و کربلا پیشبینی شده است.
کرمی با اشاره به بازدید خود از پاسگاههای مرزی هلاله شمالی و جنوبی، از تلاش مرزبانان در تأمین امنیت مرزها قدردانی کرد و گفت: امنیت پایدار در تمامی مرزهای استان برقرار است و مردم اطمینان داشته باشند که مرزهای استان در امنیت کامل قرار دارد.
وی در ادامه به پیگیریهای انجامشده برای راهاندازی بازارچه مرزی هلاله شمالی اشاره کرد و افزود: طرح توجیهی این مرز در کارگروه استانی و کارگروه ماده یک وزارت صمت به تصویب رسیده و اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.
استاندار ایلام تصریح کرد: هماهنگیهای لازم با مسئولان استان دیالی عراق برای ایجاد زیرساختهای دو سوی مرز و توسعه مبادلات مرزی در حال انجام است.
کرمی با اشاره به آمار تردد زائران از مرز مهران گفت: از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از ۲۹۷ هزار تردد در پایانه شهید سلیمانی ثبت شده و روند تردد و خدماترسانی بدون مشکل در حال انجام است.
وی همچنین از آغاز ثبتنام زائران اربعین در سامانه سما خبر داد و افزود: متقاضیان سفر اربعین باید پیش از اعزام در این سامانه ثبتنام کرده و گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشند.
استاندار ایلام خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی، به هر متقاضی سفر اربعین ۲۰۰ هزار دینار عراق به عنوان ارز اربعین اختصاص مییابد.
وی در پایان با اشاره به افزایش دمای هوا در روزهای آینده از مردم خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، تمهیدات لازم را برای سفرهای خود در نظر بگیرند و دستگاههای امدادی نیز آمادگی لازم برای شرایط جوی پیشرو را داشته باشند.
نظر شما