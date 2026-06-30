دستگیری سارق ساختمان نیمه کاره در سرعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدصابر ابراهیمی اظهار کرد: درپی دریافت چند گزارش مبنی بر سرقت ساختمان نیمه کاره در شهرستان سرعین بررسی موضوع باهدف شناسایی سارق یا سارقان و کشف سرقت ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، سارقی در این خصوص شناسایی و با تلاش ماموران کلانتری۱۱ دانش در شهرک کارشناسان شهرستان سرعین دستگیر شد.

سرهنگ ابراهیمی با اشاره به اینکه سارق ۱۸ فقره سرقت ساختمان نیمه کاره اعتراف نموده گفت: ارزش اموال کشف شده از سارق حدود یک میلیارد ریال بوده و سارق با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان سرعین خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.