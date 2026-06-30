۲۵ رأس گوساله قاچاق در جاسک توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر انصاری، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان جاسک در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی دقیق ۲۵ رأس گوساله قاچاق فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل و جابه‌جایی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاسک با بیان اینکه ارزش این محموله برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک احشام قاچاق برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ انصاری با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.