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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

۲۵ رأس گوساله قاچاق در جاسک توقیف شد

۲۵ رأس گوساله قاچاق در جاسک توقیف شد

جاسک - فرمانده انتظامی شهرستان جاسک از کشف ۲۵ رأس گوساله قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر انصاری، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان جاسک در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی دقیق ۲۵ رأس گوساله قاچاق فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل و جابه‌جایی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاسک با بیان اینکه ارزش این محموله برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک احشام قاچاق برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ انصاری با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6875392

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