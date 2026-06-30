به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، دومین شب از رویداد «خیمه هنر» عصر دوشنبه ۸ تیر، همزمان با چهاردهم محرم، در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار شد؛ رویدادی که از نخستین لحظات با طنین سنج و دمام گروه «آوای ساحل» حالوهوای عزاداری را در چهارراه ولیعصر (عج) تهران طنین انداز کرد.
پس از آن، گروه سرود «آوای حرم» متشکل از دختران ۷ تا ۱۷ ساله به سرپرستی اکرمالسادات حسینی، سه قطعه مذهبی را اجرا کرد و فضای مراسم را برای آغاز بخشهای نمایشی آماده ساخت.
در ادامه، محمدرضا معجونی، نمایشگر و نقال باسابقه تئاتر کودک و نوجوان، با پردهای از آثار مهدی طالعینیا، روایت قصهای کمتر شنیده شده از قمر منیر بنیهاشم؛ حضرت اباالفضل العباس(ع) در جنگ صفین را پیش چشم مخاطبان جان بخشید.
پس از اذان، علی عزیزی، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان نمایشهای آئینی - سنتی و گروه شبیهخوانی از گرمسار به صحنه رفت تا بخشی از مجلس بلند «شهادت مسلم» را اجرا کنند. روایت ورود حیلهگرانه عبیدالله بن زیاد به کوفه و وقایع منتهی به شهادت مسلم بن عقیل، بخشهایی از این مجلس تعزیه بود که با استقبال مخاطبان همراه شد.
در بخش شعر نیز ناصر فیض و علی داوودی تازهترین سرودههای خود را با مضامین عاشورایی، شهادت و مقاومت برای حاضران خواندند.
همزمان با اجرای برنامهها، هنرمندان هنرهای تجسمی نیز در گوشهای از محوطه تئاتر شهر مشغول خلق آثار خود بودند. حدود ۳۰ نقاش و خوشنویس در طول برگزاری «خیمه هنر» آثارشان را مقابل دیدگان مخاطبان خلق میکنند.
در این میان، حبیبه یوسفی، هنرمند هنرِ چیدمان، اثری با موضوع « ناو دنا» را به یاد ۱۰۴ جانباخته این ناو در حال اجرا داشت و هانی شرار نیز مشغول تکمیل اثری در حوزه نقاشیخط بود.
اما بخش دیگری از برنامه دومین شب «خیمه هنر» به بخش موسیقی اختصاص داشت که در این بخش کرنانوازی و چاووشیخوانی از موسیقی نواحی گیلان در قالب سوگواره های موسیقایی محرم در کنار اجرای ارکستر سازهای بادی با اجراهای قطعات ماندگار آئینی عاشورایی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
در ادامه نیز علی ایلمان در مقام خواننده، با نی علی عبدی از برگزیدگان اسبق جشنواره ملی موسیقی جوان قطعاتی عاشورایی را اجرا کرد.
رویداد «خیمه هنر» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هفتم تا شانزدهم تیر، هر روز از ساعت ۱۸:۴۵ در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود و با گردهم آوردن پردهخوانی، تعزیه، شعر، موسیقی و هنرهای تجسمی، روایتهای عاشورایی را در قلب پایتخت پیش روی علاقهمندان قرار میدهد.
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