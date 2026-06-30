به گزارش خبرگزاری مهر، عضو فقهای شورای نگهبان در آستانه تشییع قائد بزرگ و رهبر شهید انقلاب اسلامی (ره) نکات و توصیه‌های مهمی را بیان کرد.

متن سخنان آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی‌یزدی عضو فقهای شورای نگهبان به شرح زیر است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

در آستانهٔ تشییع قائد بزرگ امّت اسلامی و رهبر شهید، آیت‌اللّه خامنه‌ای (أعلی اللّه مقامه الشریف) نکات مهمّی را یادآوری می‌کنم:

۱- امیدواریم به عنایت و لطف خداوندی، مردم با حضور چندین میلیونی خود چشم‌های دشمنان شرور را کور کرده و قدرت و عظمت جمهوری اسلامی ایران و کشور امام زمان (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) و نظام ولایت فقیه را با صلابت هرچه تمام‌تر به همهٔ دنیا نشان بدهند.

۲- کسانی که در زمان رهبری قائد بزرگ در ادای حقّ ایشان به‌عنوان ولیّ امر و رهبر نظام کوتاهی کرده‌اند و حتّی راه بر آن بزرگوار بستند و ایشان و کشور را درگیر فتنه‌ها و مشکلات کردند، بدانند درهای رحمت الهی باز است و همچون حرّ بن یزید ریاحی از راه باطل خود بازگردند و اگر توبه‌ای صادقانه داشته باشند، امید است که خداوند توّاب رحیم از آنها بپذیرد و روح بلند این رهبر شهید و سیّد مظلوم از آنان درگذرد و عاقبت‌به‌خیر گردند.

۳- رهبر شهید با نوشتارها، گفتارها و مدیریّت ارشد کشور، میراث‌های گران‌بهایی را برای همه در سطوح مختلف به یادگار گذاشتند که باید مردم و نظام در تمام سطوح از آن بالاترین بهره‌برداری را داشته باشند و هیچ راهبردی از این بزرگ‌مرد مورد غفلت قرار نگیرد.

۴- باید همان پیروی و اطاعتی که از امام راحل و رهبر شهید (أعلی اللّه مقامهما) وجود داشت، نسبت به رهبر معظّم، حضرت آیت‌اللّه سیّد مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) نیز وجود داشته باشد که این یک وظیفهٔ شرعی و قانونی است و تخلّف از آن ضرر و خسارت است.

۵- لازم است قوای محترم سه‌گانه و به‌ویژه قوّۀ مجریه تمام تلاش خود را بر عملی کردن سیاست‌ها و فرامین رهبر معظّم (مدّ ظلّه العالی) متمرکز کنند و خدای‌ناکرده با اِعمال برخی ناهماهنگی‌ها یا روش‌های ناصواب، اهداف موردنظر رهبری بر زمین نماند.

۶- مسئولان محترم در همهٔ لایه‌های مدیریّت کشور بدانند ـ که می‌دانند ـ هرگونه سستی و یا ملاحظات بی‌مورد، دشمن خبیث و خون‌خوار آمریکایی ـ صهیونیستی را جسورتر خواهد کرد و هیچ‌چیز جز ارادۀ جدّی و شجاعانه و عملکرد هشیارانه، این دشمنان را که تاریخ آنان با جنایت و آدم‌کشی آغاز و استمرار یافته، به عقب نخواهد راند.

۷- اگر در جنگ‌های صلیبی ضدّ دنیای اسلام فقط صلیبی‌ها جنایت می‌کردند، امروز صلیبی‌ها و صهیونیست‌ها که تا دیروز دشمن یکدیگر بودند، با یکدیگر ساخته و جهان اسلام و خصوصاً ایران اسلامی را با وحشیانه‌ترین جنگ مورد هجوم قرار داده‌اند و پیروزی ما مقابل آنان بسیار بزرگ‌تر از پیروزی مقابل صلیبی‌هاست.

۸- مردم و مسئولان ما بدانند که وعدۀ حتمی الهی، پیروزی مؤمنان است. مبادا در مقابله با دشمنان غدّار بی‌رحم اندک ترسی به خود راه دهند، بلکه با توکّل بر خدای عزّ‌وجلّ و با تدبیر و فداکاری از کشور دفاع کنند و تا زمین‌گیر شدن دشمن، از جهاد در راه خدا و دفاع از مردم و کشور از پای ننشینند و مردم بزرگوار و رزمندگان عزیز هیچ فتور و سستی به خود راه ندهند که جهاد در راه خدا گرچه هزینه‌هایی نیز دارد، امّا به‌یقین میوه‌های بسیار بسیار ارزشمندتر خواهد داشت.

۹- دشمن می‌خواهد ناکامی‌های خود در میدان را با مذاکره جبران کند و هیچ هدف دیگری ندارد و در این راه تجربه‌های زیادی گذرانده است. بدین‌جهت مسئولان باید هشیاری ده‌ها برابر مقابل این روباه‌صفتان داشته باشند و بدانند که برفرض توانستند بر روی کاغذ چیزی را از دشمن به نفع کشور ثبت کنند، ولی مادامی‌که قدرت عملیّاتی نیروهای مسلّح به‌طور زنده پشتیبان آن نباشد، توسّط دشمن غدّار عهدشکن و حامیانش نقض خواهد شد و بودونبود آن در معاهده یا توافق‌نامه هیچ تأثیر عملی نخواهد داشت، مگر وسیله‌ای برای مقابله با تبلیغات دشمن در برخی موارد.

۱۰- مسئولان به‌ویژه مسئولان محترم قوه مجریه بدانند ترس بیجا در ادارۀ کشور آسیب بیشتری به کشور وارد می‌کند و استواری و پاسخ شجاعانه و مدبّرانه به دشمن قطعاً بیشتر موجب حفظ منافع مردم و کشور می‌شود و زودتر دشمن حریص را عقب می‌راند.

۱۱- واسطه‌های مذاکره به‌هیچ‌وجه بی‌طرف نیستند و پیدا و پنهان در بزنگاه‌ها جانب دشمن را می‌گیرند و این نیز هوشیاری مضاعفی را می‌طلبد و درصورت غفلت چه‌بسا آسیب جدّی به منافع مردم و کشور وارد شود و خصوصاً تشکّر از آنان بدون تشکّر مناسب از مردم آن کشورها که مدافع ایران اسلامی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و می‌باشند و در این راه هزینه داده‌اند، خلاف تدبیر و انصاف است.

۱۲- باز گذاشتن شبکهٔ جهانی اینترنت بدون ملاحظات کارشناسی دقیق از جانب متخصّصان متعهّد، به انواع بهانه‌هایی که نمی‌تواند جبران‌کنندهٔ آسیب‌های همراه آن باشد ـ از قبیل آنکه کسب مردم آسیب می‌بیند یا حقّ مردم است یا خلاف وعدهٔ انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم است ـ کاری بسیار خطرناک است که اقتصاد کشور، امنیّت شغلی مردم، امنیّت دادوستدهای تجاری، امنیّت نهادهای مهمّ کشوری و امنیّت شخصیّت‌های مؤثّر نظام و سلامت روانی اقشار مختلف مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان را در تیررس دشمن آمریکایی صهیونی قرار می‌دهد و باید به‌شدّت از اِعمال سلیقه‌های فردی در آن پرهیز شود و تنها از مجرای شرعی و قانونی سیاست‌گذاری و اجرایی شود و از ایجاد موازی‌کاری‌های مزاحم جدّاً خودداری گردد که در غیر این صورت خدای‌ناکرده با باز بودن حفره‌های رخنه در شبکه، ناظر تسهیل گسترش و تکرار مثل اختلال‌های مشهود روزهای اخیر خواهیم بود.

۱۳- دشمنان متجاوز و غدّار تمام توان خود را به کار خواهند گرفت تا مدیریّت جمهوری اسلامی بر تنگهٔ هرمز را به چالش بکشند؛ زیرا می‌دانند این آبراه حیاتی اهرم بسیار پرقدرت ایران برای مهار جنایات بی‌حدّوحصر آنان می‌باشد. مسئولان باید بدانند ـ که قاعدتاً می‌دانند ـ حفظ این اهرم هرچند هزینهٔ بسیار داشته باشد، ولی قطعاً هزینهٔ از دست دادن آن در آینده بسیار سنگین‌تر است و این یک مطلب روشن است که نیاز به درک سیاسی یا نظامی بالایی ندارد و ان‌شاءاللّه مسئولان بزرگوار هیچ‌گونه غفلتی نخواهند داشت.

۱۴- آخرین نکته که یادآوری آن در این مرحله لازم است، آنکه قدرت جبهۀ مقاومت به محوریت ایران اسلامی باید محفوظ بماند و نباید دشمن بتواند در این جبهه رخنه‌ای ایجاد کند و لازم است مسئولان با هشیاری کامل در همۀ زمینه‌های سیاسی، نظامی و دیپلماسی با این مسئله برخورد کنند و خصوصاً نسبت به حزب الله و جنوب لبنان هشیاری و مقاومت مضاعفی نیاز است؛ زیرا دشمن، قدرت حزب الله و مردم جنوب لبنان را آزموده و آسیب‌های بسیار جدّی را متحمل شده است و به‌هیچ‌وجه از مقابلۀ با این مردم کوتاه نمی‌آید؛ مگر بداند آسیب بسیار جدّی‌تری در انتظار او هست.

خداوند متعال همه را در انجام وظایف، توفیق بیشتر عنایت فرماید و دشمنان را نابود گرداند، بمحمّد (ص) وآله الطّاهرین (علیهم السّلام).

ملتمس دعا

سید محمدرضا مدرسی (۱۴۰۵/۰۴/۰۸)