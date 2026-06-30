به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ یازدهمین همایش صنعت مرغ گوشتی مادر در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ ایران در این همایش گفت: همایش و پنل‌های تخصصی آن زمینه‌ساز شنیدن صدای مخاطبان و مشارکت آنها می‌شود. در واقع کار تعاملی پیش می‌رود.

وی افزود: در مجموع این تعامل باعث خواهد شد که فعالان به لحاظ تکنولوژی و سوابق موجود در این صنعت اقناع شوند و غنی‌سازی رخ دهد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر زنجیره‌ها سعی در گسترش و تاب‌آوری بیشتر در شرایط ویژه هستند. خصوصاً در شرایط حساس فعلی که به هر حال ما درگیر یک جنگ تحمیلی بوده و با یک شرایط عدم قطعیت روبه‌رو هستیم.

وی اضافه کرد: طی دوران جنگ و مخصوصاً در اسفند ماه و اوایل فروردین که به هر صورت جنگ با شدت ادامه داشت، نسبت مشارکت زنجیره‌ها در تولید از حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد به ۴۷ درصد رسید.

این مسئول صنفی با بیان اینکه این امر دلیل تاب‌آوری و استمرار تولید بیشتر بود، اظهار کرد: واحدهای کوچک به هر صورت این امکان و مزیت را دارند که با برخورد شرایط سخت منعطف عمل کنند و با توقف تولید تا آرام شدن شرایط فعالیت نداشته باشند اما واحدهایی که واحدهای بزرگ محسوب می‌شوند و در واقع مزیت آنها صرفه‌جویی در مقیاس است ناچار به ادامه تولید هستند. به این ترتیب، مردم هم انتفاع بیشتری می‌برند و از همین باب بود که شما در طول جنگ هیچ نوع ملاحظه‌ای در خصوص خالی بودن قفسه‌ها نکردید.

مبصری با اشاره به عدم تشکیل صف در دوره جنگ تحمیلی دوم و سوم، ادامه داد: این ناشی از تلاشی بود که به هر صورت تولیدکنندگان کشور داشتند.