به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ یازدهمین همایش صنعت مرغ گوشتی مادر در مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
سید فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور کشور در این همایش درباره برنامه این صنعت، گفت: صنعت طیور تشکلهای مختلفی دارد. در حوزههای تخصصی یکی از این تشکلها انجمن متخصصان صنایع مرغ مادر کشور هستند که در حال حاضر یازدهمین دوره این صنعت در حال برگزاری است.
وی افزود: فدراسیون طیور کشور به عنوان یکی از حامیان این تشکلها وظیفه دارد همواره در کنار آنها باشد.
وی ادامه داد: صنعت مرغ مادر در همه دنیا علاوهبر اینکه در امور ژنتیکی و بحثهای تخصصی که در ارتقای کیفیت جوجه انجام میشود، در بحث بهرهوری نیز موضوعات پیگیری میشود.
این فعال صنعت طیور با اشاره به مصرف نهادههای دام و طیور در مرغداریهای کشور یادآور شد: در مصرف نهاده، بهداشت و کاهش تلفات و کاهش بیماریها که آثارش را در حلقه بعدی که مرغدارای گوشتی است، دیده میشود.
طلاکش با اشاره به حضور شرکتها در همایش و نمایشگاه تصریح کرد: کشور در شرایطی قرار دارد که نیاز داریم به روز رسانی در حوزه ژنتیکی مرغ مادر اتفاق بیفتد.
وی اضافه کرد: متاسفانه در یکی از سویههای اصلی که سویه راس است ۵ ساله که متاسفانه وارد کشور نمیشود و ما این چالش بهرهوری را تو این حوزه داریم.
وی در ادامه چالشهای صنعت طیور به سویه آرین پرداخت و عنوان کرد: تمام دستگاههایاز دولتی و تخصصی به این نتیجه رسیدن که سویه آرین بهرهور نیست؛ ولی به دلایلی اصرار زیادی وجود دارد که این سویه در صنعت به صورت اجباری باشد.
دبیر فدراسیون طیور کشور افزود: با توجه به تمام اعتراضات، متاسفانه این سویه به صورت غیر فنی و غیرعلمی به صنعت تحمیل شده است.
طلاکش تاکید کرد: پرورش این سویه نهتنها منافعی ندارد که زیان زیادی به اقتصاد وارد میکند. اصرار داریم در چنین همایشهایی اقتصاد صنعت طیور را به چالش بکشیم و در رابطه با آن با مخاطبان صحبت کنیم.
وی اضافه کرد: هدف رسیدگی به این نقطههای کور است که به صنعت لطمه میزند و میتوانیم به راحتی جبرانش کنیم.
این مسئول صنفی یادآور شد: نفع و زیان این سویهها در اعداد مشخص است. بنابراین؛ در صنعت باید چند تغییر را شاهد باشیم. متاسفانه خیلی حمایت نمیشود.
وی توضیح داد: نخست اینکه صنعت باید از سمت خرده مالکی چه در حوزه مرغ مادر چه در حوزه مرغ گوشتی به سمت زنجیرههای یکپارچه تولید که امروز خوشبختانه هم ساختار و هم تشکلهای آن عملکرد خوبی دارند ضریب تولید بهبود پیدا کند.
دبیر فدراسیون طیور کشور درباره ضریب تولید این صنعت در خرده مالکی، اظهار کرد: اگر در مرغداری عادی ضریب تبدیل حدود ۱.۹ تا کیلوگرم مصرف خوراک و یک کیلوگرم تولید گوشت است این عدد در زنجیرهها ۱.۶ کیلوگرم خوراک به یک کیلوگرم گوشت است.
طلاکش یادآور شد: به این ترتیب، میتوانیم ۴ واحد ضریب تبدیل را با زنجیره صنعت طیور را بهبود میبخشیم.
وی افزود: در مرغ آرین متاسفانه این عدد (خوراک و نهاده) بالاتر از ۲ کیلوگرم است.
آمارهای غیرواقعی حوزه طیور
طلاکش به چالش بعدی صنعت طیور پرداخت و گفت: متاسفانه چون فعالیت مرغداریها بهرهور نیست و گوشت تولیدی توسط مردم و کشتارگاه استقبال نمیشود در آمارها عدد جوجهریزی میآید ولی مرغداران حاضر به پرورش آن نیستند و این آمارهایی که از وزارت جهاد کشاورزی یا دستگاههای مختلف منتشر میشود را تبدیل به آمار غیر واقعی میکند. بنابراین، نمیتوانیم عددی که برای مصرف نهاده نیاز است، ارزیابی درست داشته باشیم.
وی اظهار کرد: راهکارها به دولت ارائه شده یعنی سویه بهرهور قابل رقابت با سایر سویهها جایگزین شود.
وی گفت: اصلاح ژنتیکی در زنجیره یکپارچه ضروری است تا بهرهوری اتفاق بیفتد و از خسارت به کل صنعت طیور جلوگیری شود. ضمن آنکه دولت بداند، هزینهای که میکند واقعاً کجا در حال هزینه شدن است که متاسفانه در سویه مرغ آرین، در شکل عملیاتی امروزش غیر از این در حال عمل کردن، است.
وی یادآور شد: این عملکرد جز هدر رفتن منافع کشور ثمری نداشته و در مکاتبات متعدد از سوی تشکلها بارها گوشزد شده است. در نتیجه، اگر مدیریت آرین به این شکل، انجام شود حداقل بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار هزینه اضافه به کشور تحمیل میشود در حالی که ما بهرهوری خاصی در گوشت مرغ نداریم.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر حق مصرفکنندگان هم این نیست که در امروز در ازای آزادسازی ارز، مردم هزینه و پول درشتی برای خرید مرغ بپردازند. بنابراین، اصرار ما این است که باید در سیاستهای دولت این مصرف خوراک و تولید گوشت لحاظ شود.
وی درباره چالش تامین سویه راس گفت: تحریم، واردات را مشکلساز نکرده بلکه ارگانهای شبهدولتی چالش ساز این موضوع هستند.
وی در توضیح بیشتر گفت: چون این شرکتها شبهدولتی هستند در چرخه تحریم به آنها محصولی فروخته نمیشود اما اگر بخش خصوصی تقاضا خرید کند، مشکلی در ارائه محصولات نیست.
وی افزود: بنابراین، سویه راس که ۷۰ درصد مرغ جهان را به خود اختصاص داده و بالاترین بهرهوری را در تولید جوجه یک روزه و گوشت دارد، میتوانیمبه بهرهوری مورد نیاز دست پیدا کنیم. ولی متاسفانه انحصار ایجاد شده، مانع اصلی استفاده از این سویه است.
دبیر فدراسیون صنعت طیور کشور با بیان اینکه در مکتوبات قوانین بالادستی و اصل ۴۴ قانون این موضوع تاکید شده که بخش خصوصی مشارکت بیشتری در اقتصاد داشته باشند، ادامه داد: امیدوارم که با تدبیر جدیدی که میشود از این بنبست خارج شویم و در آینده نزدیک بتوانیم سویه راس را که تقریباً ۷۰ درصد نژاد مطرح در تولید گوشت مرغ جهان است را بتوانیم وارد صنعت طیور کشور کنیم.
وضعیت تولید در نژادهای مرغ تخمگذار
طلاکش درباره تامین نهادههای طیور نیز عنوان کرد: خوشبختانه در تامین خوراک طیور هیچ مشکلی وجود ندارد. دولت بدهیهای گذشته را تسویه نکرده ولی برای سال جدید هر میزان تقاضایی که وجود داشته ارز مورد نیاز تامین شده است. بنابراین نهاده به اندازه کافی موجود است. البته یکی از دلایل این موضوع کاهش میزان جوجهریزی و میزان تولید در واحدها به دلیل کاهش مصرف مردم است. در نتیجه، کاهش تقاضای نهاده هم در بازار اتفاق افتاده است.
این مسئول صنفی درباره نژادهای مرغ تخمگذار کشور هم اظهار کرد: در رابطه با مرغ تخمگذار خوشبختانه چون غیر از اینکه یک بخش کوچک آن در اختیار بخش عمومی و در واقع شبهدولتی است ولی باقی در اختیار بخش خصوصی است و مشکلی در این خصوص نداریم. اجداد به راحتی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا وارد میشود و بهرهوری محقق شده است. سویهها همیشه به روز میشوند.
طلاکش درباره آمار مصرف کشور، عنوان کرد: الگوی مصرف جامعه تغییر کرده و مردم سعی میکنند که نیاز روز خود را خریداری کنند.
وضعیت صادرات صنعت طیور چگونه است؟
این مسئول صنفی در خصوص صادرات تخممرغ گفت: صادرات تخممرغ در سال جاری مثل سال گذشته نیست. پیشبینی میشود صادرات تخممرغ امسال شاید حداکثر به نصف عدد سال گذشته برسد. سال گذشته حدود ۱۰۶ هزار تن صادرات داشتیم اما امسال شاید نهایتاً در بهترین حالت بیش از ۶۰ هزار تن صادرات نخواهیم داشت.
وی اظهار کرد: این مسئله ممکن است صنعت را به چالش بکشد. به دلیل مسائلی که در کشورهای عربی داشتیم، بخشی از چالش صادرات است. ۳۱ صادرات به کشور قطر بوده ضمن اینکه کشورهای همسایه مثل افغانستان، عراق و... به سرعت در حال حرکت به سمت خودکفایی تولید تخممرغ هستند در حالی که زیرساختهای این کشورها از سوی تولیدکنندگان ایران بوده است.
وی با تأکید بر اینکه صادرات تخم مرغ را مثل گذشته نباید ادامه داد، تصریح کرد: مسیر صادرات باید تغییر کند و به سمت محصولات جانبی تخممرغ و صنایع تبدیلی برویم یعنی پودر تخممرغ و... به کشورهای دوردستی که به هر حال تقاضای اقتصادی دارند، ارسال کنیم.
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