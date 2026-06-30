به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ یازدهمین همایش صنعت مرغ گوشتی مادر در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

امیررضا بیدگلی، کارشناس صنعت طیور در این همایش گفت: پنل اقتصاد صنعت طیور یکی از برنامه‌های تدوین شده این همایش بود که برای تولید و بازار بسیار راه‌گشا است.

وی در ادامه درباره معضلات صنعت طیور کشور، افزود: محیط کسب و کار این صنعت نیاز به جانشین‌پروری و جایگزینی منابع انسانی آن با نسل‌های جوان‌تر است. این کار باید با سرعت انجام شود و شاهد حضور متولدین دهه‌ ۷۰ و ۸۰ در این صنعت باشیم.

وی با بیان اینکه پیشکسوتان صنعت قابل احترام هستند، گفت: صنعت مرغداری ما توسط عده‌ای از بزرگان و پیشکسوتان در دهه ۴۰ و ۵۰ شکل گرفته و باید جانشین‌پروری انجام شود تا شاهد جوان‌سازی صنعت باشیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از خلاهای صنعت طیور مطالعه و پژوهش است. باید پژوهش‌های موردی ویژه انجام شود تا برای هر سوال به طور مشخص به راه‌حل برسیم.

وی تاکید کرد: پژوهش به معنای واقعی باید انجام شود و از مدل‌های جهانی بهره‌گیری کنیم تا موفقیت مورد انتظار محقق شود.