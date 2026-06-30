به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ یازدهمین همایش صنعت مرغ گوشتی مادر در مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
حسن مهربانی، استاد بازنشسته گروه دامپروری دانشگاه تهران در این همایش نخست به سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور پرداخت و گفت: مصرف سرانه ایران برابر آمار ۱۴۰۴ تقریبا ۳۰ کیلو و ۸۰۰ گرم است. این عدد بین دهکهای اول تا انتهای این ردهبندی تفاوت فاحشی دارد؛ بنابراین، ممکن است فردی در دهک ابتدای سرانه مصرف وی ۵ کیلو گرم باشد و دیگری در دهک انتهایی مثلا ۶۰ کیلوگرم.
وی با بیان اینکه واریانس این سرانه بین دهکها زیاد است، افزود: اما به طور میانگین از کل تولید به میزان جمعیت کشور بیش از ۳۰ کیلوگرم سرانه مصرف ایرانیان در گوشت مرغ است.
وی درباره متوسط سرانه مصرف جهانی هم اظهار کرد: سرانه مصرف جهانی تقریباً بین ۱۵ تا ۱۷ کیلوگرم گزارش میشود و ما تقریبا دو برابر متوسط مصرف جهانی مصرف مرغ در کشور داریم.
این محقق در ادامه سخنان خود با اشاره به نرخ گوشت مرغ در بازار داخل یادآور شد: موضوع گرانی در صنعت طیور کشور بیمعناست آنچه در جامعه شاهد هستیم کاهش قدرت خرید مردم است.
وی تصریح کرد: بر اساس آمارها از سال ۱۳۹۸ به این سو، خرید اقلامی مانند گوشت مرغ، تخممرغ، شیر و گوشت قرمز روند کاملاً کاهشی داشته است. اگر حداقل دستمزد به قیمت مرغ تقسیم کنیم این کاهش خرید محسوستر میشود.
این مدرس صنعت دامپروری با بیان اینکه میزان افزایش قیمت اقلام متناسب با میزان درآمد مردم نیست، عنوان کرد: بنابراین، مردم از مصرف خود کم میکنند. تولیدکننده نمیتواند برای حفظ بازارش گرانفروشی داشته باشد.
مهربانی در توضیح بیشتر اظهار کرد: تولیدکننده اگر پارسال خوراک را مثلاً کیلویی ۲۰ هزار تومان تامین میکرد امروز در مدت ۳ تا ۴ ماه اخیر از ۷۰ تا ۹۵ هزار تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: قیمت خوراک به اضافه هزینههای جاری باعث افزایش بهای تمام شده تولید شده که در نهایت باعث کاهش مصرف در بازار شده است.
این محقق با اشاره به توزیع کالابرگ و عدم افزایش بازار تقاضا، عنوان کرد: مبلغ کالابرگ خیلی کمککننده نبوده زیرا شارژ کالابرگ باید متناسب با نرخ تورم اقلام مصرفی باشد و نمیتوان با مبلغ ثابت خیلی افزایش قدرت خرید مردم را انتظار داشت.
نظر شما