سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله هدفمند با سرقت و قاچاق، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر طی ماه جاری موفقیت‌های چشمگیری در کشف اموال مسروقه و کالای قاچاق کسب کردند.

وی با اشاره به جزئیات عملکرد پلیس در حوزه مقابله با سرقت افزود: با اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های هوشمندانه کشف جرم، ۶۰ دستگاه وسیله نقلیه شامل ۴۴ دستگاه خودرو و ۱۶ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در خردادماه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر تصریح کرد: در جریان این عملیات‌های پی‌درپی و هدفمند، ۲۰ نفر از سارقان حرفه‌ای شناسایی و طی عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند. متهمان پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده و وسایل نقلیه کشف‌شده نیز پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان بازگردانده شد.

سرهنگ سبحانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به توقیف یک محموله کالای قاچاق اشاره کرد و گفت: علاوه بر اقدامات حوزه سرقت، مأموران کلانتری ۱۳ این فرماندهی در حین گشت‌زنی هدفمند، به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین فاقد پلاک مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های تخصصی مشخص شد که این وسیله‌نقلیه فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی بوده و شماره تنه آن نیز به‌صورت عمدی مخدوش شده است. بنا بر نظر کارشناسان مربوطه، ارزش این موتورسیکلت قاچاق ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده که در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با سارقان از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی است، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و حضوری مقتدرانه در سطح شهرستان، اجازه جولان به مجرمان و اخلالگران امنیت و اقتصاد کشور نخواهد داد و از شهروندان می‌خواهیم هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.