هشدار اورژانس تهران نسبت به خطر گرمازدگی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سعید مهرسروش، با اشاره به پیشبینی افزایش دما در روزهای آینده و همزمانی آن با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، بر ضرورت توجه مردم به پیشگیری از گرمازدگی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: گرمازدگی یکی از اورژانسهای پزشکی مهم است که زمانی اتفاق میافتد که دمای مرکزی بدن به بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد برسد. در این شرایط بدن توانایی تنظیم دما را از دست میدهد و ممکن است تعریق نیز متوقف شود.
معاون پژوهشی و آموزشی سازمان اورژانس تهران افزود: ضعف و بیحالی، تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه و احساس ناخوشی از جمله علائم گرمازدگی هستند. همچنین پوست فرد ممکن است داغ، خشک و برافروخته باشد، هرچند در برخی موارد پوست میتواند مرطوب نیز باشد.
مهرسروش ادامه داد: در مراحل پیشرفتهتر، گرمازدگی میتواند باعث افت فشار خون و بروز عوارض جدی شود؛ بنابراین توصیه میشود افراد در زمان حضور در مراسمهای طولانی، بهویژه در هوای گرم، مصرف مایعات را جدی بگیرند و در صورت مشاهده علائم اولیه، سریعاً به نیروهای امدادی مراجعه کنند.
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