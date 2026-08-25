افتتاح کارگاه صنایع چوبی و تحویل ۹ نیسان کمپرسی به روستاهای رودبار

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه دست سازههای چوبی با حضور وحید پورحضرت فرماندار شهرستان رودبار، امام جمعه رستمآباد، معاونان فرمانداری، بخشدار مرکزی، جانشین فرمانده انتظامی، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان به بهرهبرداری رسید.
این کارگاه با اعتباری بیش از ۲ میلیارد تومان و با ایجاد دو فرصت شغلی، به همت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان رودبار راهاندازی شده است.
این طرح با هدف حمایت از صنایع دستی، توسعه کسبوکارهای بومی و ایجاد فرصتهای اشتغال در شهرستان رودبار به بهرهبرداری رسید.
همچنین ۹ دستگاه خودروی نیسان کمپرسی برای استفاده در روستاهای شهرستان تحویل داده شد این خودروها با هدف تقویت ناوگان خدماتی روستاها، ارتقای خدمات عمرانی، تسهیل امور حملونقل و مدیریت پسماند و افزایش توانمندی روستاها در ارائه خدمات به مردم تأمین شدهاند.
۹ دستگاه نیسان کمپرسی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به روستاهای سفیدرود، آغوزبن، هرکیان، نظامیوند، جمالآباد، طالکوه، دشتویل، داماش، رشی و پاکده تحویل داده شد.
این اقدامات در راستای توسعه و تجهیز زیرساختهای خدماتی روستاهای شهرستان رودبار و ارتقای کیفیت خدماترسانی به ساکنان مناطق روستایی انجام شده است.
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