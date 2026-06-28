به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ نشست خبری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی به مناسبت بیست و پنجمین سالروز این سازمان در محل سازمان برگزار شد.

علی محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در این نشست با تسلیت ایام، گفت: نظام مهندسی کشاورزی، نظامی است که شورا محور بوده در حالی که در سایر نظام‌ها مانند پرستاری، عمران و... هیئت‌محور است.

وی افزود: با توجه به رسالت سازمان در امنیت غذایی باید با ضریب نفوذ به اقتدار غذایی برسیم. در حال حاضر ۸۵ درصد محصولات کشاورزی در داخل تولید و ۱۵ درصد وارداتی است که امیدواریم بر اساس تکلیف برنامه هفتم این وابستگی کم و کمتر شود.

وی با اشاره به افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع موجود، ادامه داد: حلقه اصلی تحقق این هدف مدیریت دانش است چاره‌ای نداریم برای افزایش بهره‌وری جز ضریب نفوذ دانش.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران به رسالت بعدی این سازمان پرداخت و گفت: در حال حاضر بالغ بر ۲۰ هزار کارشناس در حوزه فنی و مهندسی مشغول فعالیت هستند. این سازمان برنامه دارد مروجان بخش خصوصی را تقویت کنیم؛ زیرا حلقه اتصال کانون علم و بهره‌بردار است.

محمدی درباره فعالیت‌های این سازمان، ادامه داد: تمرکز از مرکز به استان‌ها داده شده تا خدمات‌دهی بهبود پیدا کند. با این تفویض اختیار شوراهای استان‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی با اشاره به به گام‌های پنجگانه این سازمان، عنوان کرد: نخستین گام، تولید مقاومتی در بخش کشاورزی است. دومین گام، شبکه‌سازی مهندسی برای ارتقا صریب نفوذ دانش است. مدیریت و کنترل مصرف نیرو گام سوم این سازمان است. در این گام برنامه داریم برای مصرف بهینه انرژی در صنعت دام و طیور و زراعت.

محمدی با اشاره به گام چهارم و بسترسازی آموزش مهارت در بخش کشاورزی اظهار کرد: ماده ۲۱ و ۲۳ قانون بهره‌وری مکلف کرده آموزش بر اساس نیازمندی و تعداد کمتر بر اساس مهارت باشد. در این راستا بارها با وزارت علوم مذاکره شده که آموزش و جذب دانشجو بر اساس نیاز باشد نه با ظرفیت بالا جذب دانشجو شود در حالی که برخی رشته‌ها به لحاظ کارشناسی اشباع شده است.

وی تاکید کرد: دانشگاه‌ها باید نخست نیازسنجی کند و در ادامه مشکل جذب نداشته باشیم. بارها با وزارت علوم این موضوع اعلام شده اما هنوز اجرایی نشده است. همچنین در حوزه مهارت اعلام آمادگی کردیم که واحدهای تولیدی ما بدون هزینه مهارت‌ها را می‌توانند در واحدهای عملی انتقال دهند و حتی امکان جذب نیرو از سوی تولیدکننده هم وجود دارد.

وی به تعاملات ملی به عنوان گام پنجم اشاره کرد و گفت: ما حکمرانی حرفه‌ای را با تعاملات ملی دنبال می‌کنیم.

محمدی با بیان این که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران نخستین سازمان هوشمند است که تمام فعالیت‌های آن بر اساس وب سرویس است، ادامه داد: در فعالیت‌های این سازمان کاغذ استفاده نمی‌شود.

وی در ادامه نشست به تعداد مراکز خدمات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مراکز خدمات غیردولتی، دو برابر دولتی است و حدود ۳.۳ هزار مرکز در حال خدمات‌دهی به کشاورزان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران به صدور مجوزهای انجام شده در این سازمان اشاره کرد و گفت: تعداد مجوزهای صادر شده در بخش دام ۲۲ هزار و ۱۴۰ واحد، حوزه طیور ۲۴ هزار و ۴۸۰ واحد، شیلات ۶ هزار و ۲۰۰ واحد، گلخانه ۲۴ هزار و ۴۰۰ واحد( ۱۱ هکتار) و در بخش قارچ ۶۰۰ واحد و ۱۹۸ هزار تن بود.