به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ نشست خبری سومین همایش جامع تحلیل بازار کالاهای مصرفی و سوپرمارکتی ایران برگزار شد.

مهدی نظری، دبیر همایش جامع تحلیل بازار خرده‌فروشی کالای سوپرمارکتی ایران با اشاره به اینکه این همایش، در حال حاضر مهم‌ترین رویداد در این صنعت است که چهارشنبه‌ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، گفت: صنعت غذایی، بهداشتی و کالای مصرفی بعد از صنعت نفت، بیشترین گردش مالی را در ایران دارند و حدود ۸۰ درصد این بازار در دست سوپرمارکت‌های محلی است.

وی افزود: در گزارش‌های ارائه شده مشخص می‌شود مردم چه مصرف کرده‌اند و در واقع این تحلیل آماری با استفاده از یک پلتفرم سخت‌افزاری، نرم‌افزاری دانش‌بنیان حاصل شده که طراحی آن در داخل انجام شده است.

به گفته این کارشناس بازار، این نرم‌افزار و داده‌ها دائما به روز می شود و مانند یک رصدخانه هوشمند، بازار را در سراسر کشور رصد می‌کند.

در ادامه این نشست، مجتبی مالکی، عضو شورای سیاست‌گذاری سومین همایش جامع تحلیل بازار خرده‌فروشی کالای سوپرمارکتی ایران با اشاره به برگزاری سومین همایش جامع تحلیل بازار خرده‌فروشی کالا سوپرمارکتی ایران اظهار کرد: مخاطب این همایش، متخصصان و فعالان بازار خرده‌فروشی در ایران هستند.

وی افزود: تحلیل و بررسی بازار کالاهای سوپر مارکتی، گزارش بخش‌های زنجیره‌ای و آنلاین، گزارش سال بازار خرده‌فروشی ایران، پنل تجربیات برتر بزرگان صنعت و رونمایی از نسخه جدید دستیار هوشمند مدیران از محورهای برگزاری این همایش خواهد بود.