به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر نیازی شهرکی، معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی استانداردسازی نهادههای مصرفی و پایش مستمر کیفیت خاک را دو رکن اساسی نظام حفاظت از خاک کشور برشمرد و گفت: اگر استانداردهای نهادههای کشاورزی بهدرستی تدوین و اجرا شوند و در کنار آن نظام پایش ملی خاک نیز بهصورت مستمر و علمی فعالیت کند، امکان پیشگیری از تخریب و آلودگی خاک و همچنین ارتقای بهرهوری و پایداری تولیدات کشاورزی فراهم خواهد شد.
وی افزود: هدف ما صرفاً تدوین استاندارد یا تولید گزارشهای پایش نیست؛ بلکه باید آثار این اقدامات در عرصههای کشاورزی کشور، در افزایش کیفیت خاک، بهبود بهرهوری مصرف نهادهها، کاهش مخاطرات زیستمحیطی و ارتقای امنیت غذایی بهطور ملموس مشاهده شود.
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