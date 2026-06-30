تداوم اجرای ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بدون خروج ارز در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، پیمان تقی‌پور مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی ساتبا با تشریح اقدامات ساتبا در راستای رفع ناترازی برق کشور اظهار داشت: این سازمان طی سال‌های اخیر با هدف جبران ناترازی تولید برق از طریق توسعه منابع پاک، دو راهبرد مکمل را همزمان دنبال کرده است؛ نخست، طراحی مدل‌های جذاب سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندها و تسریع در صدور مجوزها برای جذب گسترده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دوم، اجرای مستقیم پروژه‌های احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با اخذ مجوزهای لازم از سران قوا.

وی افزود: در چارچوب این راهبرد، فرآیند انتخاب زمین، اخذ مجوزهای اتصال به شبکه و دریافت مجوزهای زیست‌محیطی با اتکا به توان کارشناسی داخلی انجام و قراردادهای متعددی با شرکت‌های معتبر بین‌المللی منعقد شد. با این حال، همزمانی آغاز عملیات اجرایی با شرایط ناشی از جنگ‌های تحمیلی اخیر، محدودیت‌هایی در حضور نمایندگان شرکت‌های خارجی و انجام پرداخت‌های پیش‌پرداخت ایجاد کرد که می‌توانست موجب توقف یا تأخیر پروژه‌ها شود.

تقی‌پور با اشاره به تدبیر اتخاذشده از سوی رئیس ساتبا گفت: با راهبرد مدیریتی دکتر طرزطلب، اجرای پروژه‌ها به‌گونه‌ای ساماندهی شد که ضمن جلوگیری از خروج منابع مالی در ایام جنگ، روند اجرای طرح‌ها بدون وقفه ادامه یابد. بر این اساس، شرکت‌های بین‌المللی موظف شدند شرکت‌های ایرانی واجد صلاحیت را به‌عنوان پیمانکار اجرایی معرفی کنند تا بخش عمده عملیات اجرایی در داخل کشور انجام شود. پرداخت‌ها نیز در چارچوب قراردادهای اصلی و در داخل کشور صورت گرفت و در عین حال، مسئولیت طراحی، مهندسی و مدیریت فنی پروژه‌ها بر عهده شرکت‌های بین‌المللی باقی ماند.

او تأکید کرد: نتیجه این تصمیم راهبردی، تداوم اجرای پروژه‌های بین‌المللی مطابق برنامه زمان‌بندی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت پیمانکاران داخلی و جلوگیری از خروج ارز در شرایط حساس کشور بود.

مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی در ۴ استان کشور همچنین ضمن قدردانی از استانداران، شرکت توانیر، شرکت‌های توزیع نیروی برق و برق منطقه‌ای، مشاوران و پیمانکاران پروژه‌ها اظهار امیدواری کرد با بهبود شرایط و تسهیل ورود تجهیزات مورد نیاز، پروژه‌های در دست اجرا در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند و گام مؤثری در رفع ناترازی برق و تأمین پایدار انرژی کشور برداشته شود.