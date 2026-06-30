به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر سه شنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی این شهرستان اظهار کرد: نحوه توزیع اعتبارات سال جاری بر مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته خواهد بود و دستگاه‌هایی که در جذب و هزینه‌کرد اعتبارات عملکرد مطلوبی داشته‌اند، در تخصیص اعتبارات امسال مورد توجه قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به نزدیک شدن هفته دولت افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید هرچه سریع‌تر پروژه‌هایی را که قابلیت افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی در هفته دولت دارند، برای برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم اعلام کنند.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت پرهیز از افتتاح یا کلنگ‌زنی پروژه‌های فاقد آمادگی، تصریح کرد: پروژه‌های ناقص تحت هیچ شرایطی افتتاح یا کلنگ‌زنی نخواهند شد و تمامی طرح‌ها باید پس از تکمیل یا فراهم شدن الزامات قانونی و اجرایی به بهره‌برداری برسند.

مقاتلی با بیان اینکه اولویت دولت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است، ادامه داد: آغاز پروژه‌های جدید تنها در موارد ضروری و پس از رعایت ضوابط و اخذ مجوزهای قانونی انجام خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت تبیین خدمات و دستاوردهای دولت تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات انجام‌شده را به‌صورت دقیق و مؤثر برای مردم تشریح کنند تا زمینه امیدآفرینی و افزایش اعتماد عمومی فراهم شود.

فرماندار دشتی از مدیران خواست از فرصت باقی‌مانده تا هفته دولت برای تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اجرا استفاده کنند و افزود: با برنامه‌ریزی مناسب و تلاش مضاعف،باید زمینه بهره‌برداری از طرح‌های آماده و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم فراهم شود.