فرماندار دشتستان: تکریم مردم اولویت مدیران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای امنیتی و نظامی در برقراری امنیت و صیانت از حریم کشور، همراهی و تعامل مردم دشتستان با حاکمیت را ستودنی دانست و اظهار کرد: این همدلی و همراهی، سرمایه‌ای ارزشمند و موجب دلگرمی مسئولان برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم است.

وی با اشاره به اجرای طرح «نظام ارجاع و پزشک خانواده» در شهر برازجان به عنوان پایلوت، افزود: این طرح از برنامه‌های مهم دولت به شمار می‌رود و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی دقیق به شهروندان، در ترویج و تشویق مردم به ثبت‌نام در این طرح نیز پیشگام باشند.

فرماندار دشتستان با تأکید بر اینکه در کنار پیگیری پروژه‌های عمرانی و جذب اعتبارات، تکریم ارباب‌رجوع و برخورد مناسب با مردم خط قرمز مدیریت شهرستان است، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، مدیران باید با سعه‌صدر، صبوری و مسئولیت‌پذیری بیشتری پاسخگوی مطالبات شهروندان باشند.

دشتی خاطرنشان کرد: پاسخگویی به مردم هیچ هزینه‌ای ندارد و این وظیفه باید در اولویت کاری همه مدیران قرار گیرد.

وی با اشاره به روند تخصیص اعتبارات و فعال بودن پروژه‌های شاخص در حوزه‌های راه، آب و نوسازی مدارس، بر ضرورت حضور میدانی مدیران در پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: آمار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق سامانه «منداب» رصد می‌شود، از این رو مدیران باید پیگیری مستمر تخصیص اعتبارات و اولویت‌بندی پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت و دهه فجر را با جدیت دنبال کنند.

فرماندار دشتستان همچنین از تأخیر برخی دستگاه‌ها در ارائه برنامه‌های سالانه انتقاد کرد و افزود: تمامی مدیران موظف هستند تا پایان ماه جاری برنامه‌های عملیاتی خود را به فرمانداری ارائه کنند.

دشتی در پایان با اشاره به برگزاری «پیاده‌روی ولایت» به عنوان یکی از برندهای فرهنگی شهرستان، بر همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل تردد زائران، مدیریت ترافیک و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد تأکید کرد و ضمن تبریک پیشاپیش روز خبرنگار، از فعالان عرصه خبر به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان قدردانی کرد.