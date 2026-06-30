به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی عصر سه‌شنبه در گفت وگو با اظهار کرد: سازمان بهزیستی با رویکرد توسعه مدیریت مشارکتی، نقش خانواده‌ها را به عنوان یکی از ارکان اصلی فرآیند توانبخشی تقویت کرده و بر همین اساس، دبیرخانه کشوری هم‌اندیشی و توانمندسازی خانواده‌های دارای فرزند اتیسم راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه حضور فعال خانواده‌ها لازمه اثربخشی برنامه‌های توانبخشی است، افزود: والدین کودکان دارای اختلال طیف اتیسم تنها مراقب فرزندان خود نیستند، بلکه به عنوان همراهان اصلی اجرای برنامه‌های درمانی و توانبخشی در محیط خانواده ایفای نقش می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی مازندران هدف از تشکیل این دبیرخانه را ایجاد بستری برای شنیدن مطالبات خانواده‌ها، انتقال نیازهای واقعی آنان به سطوح تصمیم‌گیری، شبکه‌سازی میان خانواده‌ها در سراسر کشور و جلوگیری از موازی‌کاری در ارائه خدمات عنوان کرد.

رحمانی با اشاره به نحوه انتخاب اعضای این دبیرخانه گفت: فرآیند انتخاب نمایندگان خانواده‌ها به صورت داوطلبانه و همزمان در سراسر کشور انجام شد و ادارات کل بهزیستی استان‌ها با انتشار فراخوان، خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اتیسم را برای مشارکت دعوت کردند.

وی ادامه داد: پس از انتخاب سرگروه‌های استانی، انتخابات نهایی با محوریت بهزیستی خراسان رضوی و در قالب پنج منطقه شمال‌غرب، شرق، زاگرس، خلیج فارس و البرز به صورت برخط برگزار شد و با رأی ۳۲ سرگروه استانی، پنج عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل برای عضویت یک‌ساله در دبیرخانه کشوری انتخاب شدند.

مدیرکل بهزیستی مازندران درباره وظایف نمایندگان منتخب نیز گفت: این گروه‌ها با نظارت کارشناسان توانبخشی استان‌ها، مسئول جمع‌آوری و اولویت‌بندی مسائل و مطالبات خانواده‌های دارای فرزند اتیسم، برگزاری نشست‌های حضوری و مجازی، ارائه پیشنهادهای اجرایی برای حل مشکلات در سطح استان با استفاده از ظرفیت خیران و دستگاه‌های همکار و همچنین تهیه گزارش‌های ادواری و ارسال آن به دبیرخانه کشوری خواهند بود.

رحمانی ابراز امیدواری کرد با فعالیت این دبیرخانه، زمینه برای مشارکت مؤثرتر خانواده‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات حمایتی و توانبخشی برای افراد دارای اختلال طیف اتیسم فراهم شود.