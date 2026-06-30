۱۲ مصدوم در پی حوادث رانندگی در محور سبزوار به داورزن

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم فائق‌نیا عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عصر سه شنبه و در پی دریافت خبر دو حادثه رانندگی توسط فرماندهی عملیات اورژانس دانشگاه بلافاصله اعزام تیم‌های عملیاتی ناوگان هوایی و زمینی اورژانس در دستور کار قرار گرفت.

معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بیان کرد: در حادثه اول و در ابتدای جاده کمیز بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پژو پارس و سمند هفت نفر از سرنشینان حادثه دچار جراحت شدند که طی آن آمبولانس های چند پایگاه مجاور و همچنین بالگرد اورژانس هوایی غرب خراسان به محل حادثه اعزام شدند. مصدومان این حادثه در حال انتقال به بیمارستان امداد و سوانح سبزوار هستند.

وی گفت: در حادثه دوم و در کیلومتر ۶۵ محور سبزوار به داورزن بر اثر برخورد وانت پیکان پنج نفر مصدوم شدند که بلافاصله چند دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شده و برخی از مصدومان در همان محل حادثه درمان سرپایی گرفته و بقیه مصدومان جهت بررسی بیشتر و انجام مراقبت های تخصصی در مسیر به بیمارستان امداد و سوانح سبزوار منتقل شدند.