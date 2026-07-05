خبرگزاری مهر، گروه استان ها –مرجان فرهمند، عاطفه وفاییان: محور داورزن به عنوان دروازه غربی ورود به خراسان رضوی، شاهراهی استراتژیک است که روزانه حجم بالایی از زائران و مسافران را در دل خود جای می‌دهد. با این حال، تکرار حوادث جاده‌ای و دغدغه‌های شهروندان در این مسیر، سایه‌ای از نگرانی بر چهره این کریدور مهم کشیده است؛ وضعیتی که لزوم بازنگری در زیرساخت‌های ایمنی و مدیریت ترافیکی آن را به مطالبه‌ای عمومی و جدی تبدیل کرده است.

در همین راستا، مسئولان اجرایی از شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز سخن می‌گویند و اقداماتی همچون گاردریل‌کوبی و برنامه‌ریزی برای زیرگذرها را بخشی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ارتقای امنیت مسیر می‌دانند. با این وجود، چالشی میان آمارهای رسمی و واقعیت‌های عینی جاده به چشم می‌خورد؛ جایی که تعریف قانونیِ «نقطه پرحادثه» باعث شده برخی دغدغه‌های مردم در گزارش‌های رسمی منعکس نشود و فرآیندهای پیچیده اداری، اجرای برخی ایمن‌سازی‌های فوری مانند نصب سرعت‌کاه‌ها را با تأخیر مواجه کند.

با واکاوی این سوژه، پرسش اصلی اینجاست: آیا اقدام‌های پراکنده فعلی برای مهار آمار نگران‌کننده تصادفات کافی است؟ در حالی که فرماندار داورزن بر ضرورتِ فوریِ استقرار یک اداره مستقل راهداری برای تمرکز بر حل مشکلات تأکید دارد، نگاه‌ها به سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی دوخته شده تا با تأمین بودجه و مدیریت متمرکز، گره‌گشای این چالش کهنه در یکی از پرترددترین مسیرهای شرق کشور باشند.

رفع ۳۰ نقطه حادثه‌خیز در خراسان رضوی

جواد نژادی‌پور، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مطالبات مردمی درباره افزایش تصادفات در محور داورزن اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون در مجموع ۳۰ نقطه حادثه‌خیز که دارای مصوبه کمیسیون ایمنی بوده‌اند، شناسایی و تا پایان سال رفع شده‌اند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با اشاره به وضعیت محور داورزن افزود: بر اساس شاخص‌های رسمی، در این محور تاکنون نقطه‌ای با عنوان «پرحادثه» یا «پرتصادف» ثبت نشده است؛ چرا که برای ثبت چنین نقطه‌ای باید حداقل سه تصادف فوتی در یک محل مشخص رخ داده باشد تا در کمیسیون تحلیل تصادفات مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در محدوده شهر داورزن، عملیات ایمن‌سازی در دو بخش با نصب گاردریل و کانالیزه کردن مسیر انجام شده و بخشی از دغدغه‌های ایمنی این محور کاهش یافته است.

نژادی‌پور همچنین از قرار گرفتن پروژه زیرگذر مزینان در ابتدای محور داورزن در دستور کار خبر داد و تصریح کرد: پیمانکار این پروژه مشخص شده و اجرای آن با هدف تسهیل تردد و ارتقای ایمنی عبور و مرور در این منطقه دنبال می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی درباره درخواست‌های مردمی برای نصب سرعت‌کاه در برخی نقاط داورزن نیز گفت: این موضوع در حال پیگیری است، اما اجرای آن مستلزم تصویب در کارگروه ترافیک شهرستان و سپس تأیید در کمیته فنی ذیل کمیسیون ایمنی استان است.

به گفته وی، هزینه اجرای هر سرعت‌کاه استاندارد حدود ۲۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و پس از طی فرآیندهای قانونی، امکان اجرای آن فراهم خواهد شد.

پیگیری ایمنی جاده داورزن و اصلاحات در کریدور تهران به شرق کشور

محمدرضا محسنی ثانی، نماینده حوزه انتخابیه داورزن در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقدام‌های وزارت راه در این مسیر بیشتر بر اصلاح سطح، آسفالت و بخشی از تغییرات هندسی متمرکز است و مجلس در این زمینه نقش نظارتی دارد.

نماینده حوزه انتخابیه داورزن در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش تصادف‌ها در جاده داورزن بیان کرد: با توجه به شرایط این مسیر، در این کریدور اصلی تهران به شرق کشور و از مرکز کشور به شرق کشور، مورد متفاوتی که بخواهد در اینجا وجود داشته باشد، نیست.

وی افزود: طبیعتاً در این مسیر پیچ‌های خطرناک، دره، کوه و ژرفای خاصی به آن معنا نداریم و کاری که اکنون وزارت راه انجام می‌دهد، در راستای اصلاح سطح این کریدور، آسفالت آن و مقداری تغییرات هندسی است که در دست اقدام قرار دارد و در حال انجام است.

محسنی ثانی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی باید انجام شود تا این تصادف‌ها کاهش پیدا کند، گفت: من مرجع اجرایی نیستم و در قوه مقننه حضور دارم. در این زمینه قوه مجریه باید برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و اقدام کند و ما در مجلس نقش نظارتی داریم.

نماینده حوزه انتخابیه داورزن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه مربوط به دستگاه اجرایی است، باید از سوی خود دستگاه دنبال و اجرا شود و مجلس بر عملکردها نظارت می‌کند.

استقرار اداره راهداری در داورزن یک ضرورت فوری است

حسن قربانی، فرماندار داورزن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکرار تصادفات و حوادث جاده‌ای در محور غربی ورودی خراسان رضوی اظهار کرد: محور داورزن به عنوان یکی از مسیرهای پرتردد و حادثه‌خیز شرق کشور نیازمند توجه ویژه، تخصیص اعتبار و استقرار اداره مستقل راهداری است.

فرماندار داورزن، در خصوص مطالبات مردمی درباره وضعیت محور داورزن و تکرار حوادث رانندگی در این مسیر بیان کرد: شهرستان داورزن به عنوان ورودی غربی استان خراسان رضوی، یکی از مسیرهای مهم و پرتردد کشور محسوب می‌شود و به دلیل حجم بالای تردد، نگرانی‌های جدی در حوزه ایمنی جاده‌ای وجود دارد.

وی با بیان اینکه آمار تصادفات و گزارش‌های اورژانس ۱۱۵ نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده این محور است، افزود: مشکلات این مسیر در جلسات مختلف با معاونت عمرانی استانداری و مجموعه راهداری مطرح شده و پیگیری‌های لازم نیز در حال انجام است.

قربانی ادامه داد: در حال حاضر داورزن تنها دارای نمایندگی اداره راه است و یکی از مطالبات اصلی شهرستان، استقرار اداره مستقل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در منطقه است؛ موضوعی که می‌تواند در تسریع روند رسیدگی به مشکلات جاده‌ای و کاهش حوادث نقش مؤثری داشته باشد.

فرماندار داورزن با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بهسازی مسیر گفت: پیگیری‌هایی برای روکش آسفالت و رفع برخی مشکلات زیرساختی انجام شده و اداره کل راهداری سبزوار نیز در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده است.

وی همچنین به کمبود اعتبارات و نیاز به تأمین بودجه برای ایمن‌سازی کامل محور اشاره کرد و گفت: نصب تابلوهای هشداردهنده، بهسازی نقاط حادثه‌خیز و تقویت زیرساخت‌های ایمنی از جمله نیازهای جدی این محور است که بارها در مکاتبات رسمی مطرح شده است.

قربانی تأکید کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، استانداری و پیگیری نمایندگان مجلس، امیدواریم روند تأمین اعتبار و اجرای طرح‌های ایمن‌سازی سرعت بیشتری بگیرد تا شاهد کاهش تصادفات و حوادث در این محور باشیم.