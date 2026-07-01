امدادرسانی به ۵ نفر در واژگونی خودرو در محور گناباد به قاین

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی منیری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴۵ محور گناباد به قاین، نیروهای عملیاتی پایگاه شهید علی حسینی نجم‌آباد جمعیت هلال احمر گناباد با دو تیم عملیاتی شامل یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات مجهز به ست نجات بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: در این حادثه ۵ نفر حادثه‌دیده بودند که از این تعداد، ۳ نفر دچار مصدومیت شدند. پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، یک نفر از مصدومان توسط عوامل جمعیت هلال احمر و ۲ نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان علامه بهلول گنابادی منتقل شدند. همچنین ۲ نفر دیگر که دچار آسیب‌های جزئی شده بودند، پس از دریافت خدمات درمانی به‌صورت سرپایی در محل درمان شدند.