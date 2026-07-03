سانحه رانندگی در محور داورزن- سبزوار منجر به ۲ فوتی و ۴ مصدوم شد

ملیحه وطن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخورد یک دستگاه پژو پارس با خودروی سمند در کیلومتر ۶۰ این محور، متأسفانه ۲ فوتی و ۴ مصدوم برجا گذاشت.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان داورزن بیان کرد: این حادثه ساعت ۱۰:۴۲ روز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ پس از اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری استان «EOC» به هلال‌احمر گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم امداد و نجات پایگاه شهید حسینی مهری با آمبولانس و ست نجات به محل اعزام شد.

وطن ادامه داد: در این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند که ۳ مصدوم توسط عوامل اورژانس و یک مصدوم توسط تیم امداد و نجات هلال‌احمر به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان داورزن خاطرنشان کرد: متأسفانه ۲ نفر نیز در این سانحه جان باختند که پیکر جان‌باختگان برای طی مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی شد.

وی افزود: در این عملیات آقایان کرابی، اعیانی و ایمان‌پناه از عوامل پایگاه امداد و نجات حضور داشتند.