فوت راکب ۱۴ ساله موتورسیکلت در مشهد 

به گزارش خبرگزاری مهر، نوری اظهار کرد: ظهر جمعه واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در خیام جنوبی ۳۳ و ۳۵، یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت. در این حادثه که حوالی ساعت ۱۵:۲۰ رخ داد، ترک‌نشین موتورسیکلت که پسری ۱۴ ساله بود، جان خود را از دست داد و راکب ۱۶ ساله مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: طبق اعلام پلیس راهور، نداشتن گواهینامه، نداشتن مهارت کافی در رانندگی، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و نبود کنترل کافی از سوی والدین بر رفتار نوجوانان، از عوامل اصلی بروز این تصادف مرگبار عنوان شده است.