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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

فوت راکب ۱۴ ساله موتورسیکلت در مشهد 

فوت راکب ۱۴ ساله موتورسیکلت در مشهد 

مشهد- رئیس پلیس راهور مشهد از فوت راکب ۱۴ ساله موتورسیکلت در خیام جنوبی مشهد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوری اظهار کرد: ظهر جمعه واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در خیام جنوبی ۳۳ و ۳۵، یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت. در این حادثه که حوالی ساعت ۱۵:۲۰ رخ داد، ترک‌نشین موتورسیکلت که پسری ۱۴ ساله بود، جان خود را از دست داد و راکب ۱۶ ساله مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: طبق اعلام پلیس راهور، نداشتن گواهینامه، نداشتن مهارت کافی در رانندگی، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و نبود کنترل کافی از سوی والدین بر رفتار نوجوانان، از عوامل اصلی بروز این تصادف مرگبار عنوان شده است.

کد مطلب 6878378

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