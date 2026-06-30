عراقچی: حمله به ناوشکن دنا یک جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، با حضور در نمایشگاه یادگارها، لوازم و وسایل شخصی به‌جامانده از شهدای ناوشکن دنا، از این رویداد بازدید و اظهاراتی را در تشریح ابعاد این جنایت مطرح کرد. وزیر امور خارجه در ابتدای سخنان خود با قدردانی از برگزارکنندگان این نمایشگاه، گفت: از نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و فرمانده محترم این نیرو، دریادار ایرانی، به خاطر برگزاری این نمایشگاه خیلی تشکر می‌کنم، که واقعاً تأثیرگذار است. همچنین به روح پاک شهدای ناوچه دنا درود می‌فرستم.

اقدامات وزارت خارجه از لحظه وقوع حادثه

عراقچی با اشاره به پیگیری‌های وزارت امور خارجه از ساعات نخست این حادثه تصریح کرد: ما در وزارت امور خارجه از همان لحظه‌ای که این اتفاق افتاد، در جریان قرار گرفتیم و هر آنچه وظیفه‌مان بود، از جمله پیگیری انتقال پیکرهای مطهر شهدا، انتقال مجروحان و سایر اقدامات لازم، انجام دادیم. اما به نظر من، آنچه رخ داد، بدون تردید یک جنایت جنگی است که در تاریخ ثبت خواهد شد.

وزیر امور خارجه با تشریح ابعاد این حمله اظهار داشت: ناو دنا که صدها کیلومتر دورتر از صحنه جنگ، در یک مأموریت آموزشی و تشریفاتی و برای شرکت در یک مراسم دریایی در کشوری دیگر حضور داشت، بدون هیچ‌گونه اقدام نظامی، بدون تسلیحات و بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی مورد حمله قرار گرفت. این اقدام به هیچ عنوان یک پیروزی دریایی محسوب نمی‌شود، بلکه تنها نشان‌دهنده عجز دشمن است. وی افزود: اینکه در فاصله‌ای بسیار دور از صحنه نبرد، افرادی که هیچ‌گونه درگیری نداشتند و در مأموریتی کاملاً عادی حضور داشتند، در حالی که کاملاً بی‌دفاع و بی‌اطلاع از نیت دشمن بودند، هدف حمله قرار گرفته و به شهادت برسند، قطعاً یک جنایت جنگی است.

پیگیری حقوقی؛ مستندسازی و پیگیری قضایی در مجامع بین‌المللی

عراقچی با تأکید بر عزم وزارت خارجه برای پیگیری حقوقی این جنایت خاطرنشان کرد: بخش حقوقی وزارت امور خارجه با همکاری نیروی دریایی، مستندات این جنایت را جمع‌آوری خواهد کرد و همه پیگیری‌های حقوقی لازم را انجام خواهیم داد. تمهیدات لازم اندیشیده شده، مطالعات اولیه آغاز شده و ان‌شاءالله هرگز از خون پاک این شهدا نخواهیم گذشت؛ نه فراموش می‌کنیم و نه می‌گذریم. هر آنچه وظیفه ما در وزارت امور خارجه باشد، انجام خواهیم داد.

وزیر امور خارجه در ادامه با تأکید بر اینکه خون شهدا هرگز هدر نرفته است، تصریح کرد: معتقدم خون این شهدا، در کنار خون دیگر شهدای این تجاوز جنایتکارانه و همه مظلومانی که در این حملات به شهادت رسیدند، از جمله کودکان میناب، زمینه‌ساز پیروزی ملت ایران در این نبرد شد. وی افزود: من هرگز اعتقاد ندارم که خون این عزیزان هدر رفته باشد؛ بلکه این خون‌ها درخت تناور جمهوری اسلامی ایران را آبیاری کرد و موجب پیروزی نهایی ما در برابر دشمنانی شد که با همه توان، تجهیزات و امکانات خود وارد میدان شدند، اما به هیچ‌یک از اهدافشان دست نیافتند.

عراقچی در پایان سخنان خود با رد هرگونه تفسیر این اقدام به‌عنوان نشانه قدرت دشمن، تأکید کرد: این اقدام، در واقع نشانه بزرگی و قدرت نبود. اینکه یک هدف غیرمسلح و دور از صحنه جنگ را مورد حمله قرار دهند، هیچ شجاعتی ندارد؛ بلکه نشانه بزدلی است. وزیر امور خارجه در پایان بار دیگر به روح شهدای ناوشکن دنا درود فرستاد و گفت: مجدداً به روح پاک این شهدا درود می‌فرستم و برای خانواده‌های معزز آنان از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت دارم. همه دیدند که خانواده‌های این شهدا در مراسم تشییع، با چه عزت، صلابت و افتخاری حضور یافتند. ان‌شاءالله خداوند متعال همواره یار و یاور آنان باشد و بر توفیقاتشان بیفزاید.