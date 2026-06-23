به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران در سخنانی مدعی شد: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

رئیس جمهور آمریکا که با فشارهای زیاد داخلی در خصوص بی نتیجه بودن هزینه ده ها میلیارد دلاری این کشور در تجاوز غیرقانونی به خاک ایران مواجه است، در تلاش برای آرام کردن فضای ملتهب کشورش مدعی شد: در مورد ایران خیلی خوب عمل می‌کنیم. آنها کاملاً ویران شده‌اند!

دونالد ترامپ که می کوشد از تبعات ناشی از تنش آفرینی و ماجراجویی بیهوده اش علیه ایران در کشورش، منطقه و جهان قدری بکاهد، با طرح ادعایی یک طرفه مدعی شد: بازرسان (آژانس بین المللی انرژی اتمی) در زمان مناسب در ایران حضور خواهند داشت.

ادامه دارد ...