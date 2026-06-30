خرید تضمینی ۱۵ هزار تن در گندم / پرداخت ۵۰ درصدی قیمت گندم به کشاورزان

محمد مجرد در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش بینی برداشت ۳۰ هزار تن گندم از مزارع این استان می شود، افزود: هم اکنون برداشت گندم از سطح هفت هزار و ۱۰۰ هکتار از مزارع این استان در حال انجام است.

وی اظهار داشت: تاکنون ۱۵ هزار تن گندم از کشاورزان با قیمت تضمینی ۴۹هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده که نیمی از هزینه برداشت به کشاورزان پرداخت شده و مابقی به تدریج پرداخت می شود.

مجرد با بیان اینکه برداشت گندم تا ۱۰ روز دیگر ادامه دارد، گفت: در استان البرز ۶ مرکز خرید تضمینی و ۲ مرکز خرید توافقی فعال هستند.

وی افزود: پیش بینی می شود از ۳۰ هزار تن گندم برداشت شده در استان، ۲۴ هزار تن بصورت تضمینی خریداری شده و مابقی به صورت خودمصرفی در اختیار کشاورزان باشد.

مجرد تصریح کرد: این در حالی است که نیاز البرز به لحاظ تراکم جمعیتی حدود ۴ میلیون نفر به ۵۰۰ هزار تن در سال است به همین دلیل سالانه میزان بالایی از گندم های تولیدی در استان های دیگر را خریداری می کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان البرز اضافه کرد: پیش بینی می شود در سال جاری حدود ۱۰ میلیون تن از کشاورزان سراسر کشور به صورت تضمینی خریداری شود.

وی در پایان قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری را ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد.