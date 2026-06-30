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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

عراقچی خطاب به مقام آمریکایی:

ثابت کردید که شایستگی میزبانی یک تورنمنت را ندارید

ثابت کردید که شایستگی میزبانی یک تورنمنت را ندارید

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سخنان وزیر امنیت داخلی امریکا با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: به جهانیان ثابت کردید که شایستگی میزبانی یک تورنمنت بین‌المللی را ندارید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به سخنان وزیر امنیت داخلی آمریکا نوشت: آقای مولین؛ مأموریت خود را با موفقیت انجام دادید!

عراقچی افزود: اما در کنار آن، دستاورد دیگری هم داشتید: به جهانیان ثابت کردید که شایستگی میزبانی یک تورنمنت بین‌المللی را ندارید! مدیریت شما به نمونه‌ای تمام‌عیار تبدیل شد از به هدر دادن اعتبار و منزلتی که با میزبانی یک رویداد بین‌المللی می تواند به دست آید.

مارک‌وین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا، در واکنش به حذف تیم ملی ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ مدعی شد که پس از قطعی شدن این نتیجه «از خوشحالی رقصیده است». این اظهارات از سوی بسیاری به‌عنوان نشانه‌ای از دخالت پشت‌پرده مقامات آمریکایی در روند حذف تیم ملی ایران از جام جهانی تلقی شده است.

کد مطلب 6875816

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    نظرات

    • ب م IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
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      مگر شک داشتی فیفا با همدستی آمریکا زمینه حذف ایران فراهم کردند گل ایران به مصر آفساید نبود تیم باید قبل بازی به کشور جنایتکار وارد شده بعد از بازی خارج شود روسیاهی برای فیفا بود رئیس فیفا همانند موم در دست سگ زرد
    • IR ۰۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
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      کاملا مشخصه که تبانی کرده بودند برای حذف ایران

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