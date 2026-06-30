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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰

۱۷ تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در بابلسر توقیف شد

۱۷ تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در بابلسر توقیف شد

بابلسر- فرمانده انتظامی بابلسر از کشف و توقیف ۱۷ تن کود شیمیایی کشاورزی که به صورت خارج از شبکه توزیع نگهداری می‌شد، خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم به مرجع قضایی معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اکبر درویشی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مردمی و در چارچوب اجرای طرح مقابله با احتکار، مأموران پلیس امنیت اقتصادی بابلسر با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی از یک انبار بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی، ۶۳۰ کیسه کود شیمیایی کشاورزی خارج از شبکه رسمی توزیع به وزن مجموع ۱۷ تن کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر با بیان اینکه ارزش تقریبی این محموله ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: برای متهم پرونده قضایی تشکیل شده و وی برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

درویشی تأکید کرد: پلیس با هرگونه اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی و اقدامات سودجویانه که موجب تضییع حقوق مردم شود، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6875822

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