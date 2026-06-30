۱۷ تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در بابلسر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اکبر درویشی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مردمی و در چارچوب اجرای طرح مقابله با احتکار، مأموران پلیس امنیت اقتصادی بابلسر با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی از یک انبار بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی، ۶۳۰ کیسه کود شیمیایی کشاورزی خارج از شبکه رسمی توزیع به وزن مجموع ۱۷ تن کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر با بیان اینکه ارزش تقریبی این محموله ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: برای متهم پرونده قضایی تشکیل شده و وی برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

درویشی تأکید کرد: پلیس با هرگونه اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی و اقدامات سودجویانه که موجب تضییع حقوق مردم شود، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.