۸۲ هزار جای پارک برای زائران مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندرشریف با اشاره به اینکه برای ایام مراسم وداع و تدفین پیکر رهبر شهید که شاهد حضور میلیونی زائران در مشهد هستیم، تدابیری در زمینه تأمین پارکینگ در نظر گرفته شده است اظهار کرد: در مجموع ظرفیت ما در سطح شهر برای این ایام ۸۲ هزار جای پارک خواهد بود.

شهردار مشهد افزود:در سطح شهر مشهد در ۷۴ نقطه پارکینگ دائمی داریم که ۲۵ هزار خودرو ظرفیت دارد و علاوه بر این ظرفیت، در حاشیه خیابان‌های منتهی به مراسم ۴۶ هزار جای پارک در ۱۴ تا ۱۷ معبر شریانی در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه یکی از مواردی که همواره در ایام حضور زائران آقا علی ابن موسی الرضا(ع) در مشهد دغدغه بوده، را بحث تامین پارکینگ دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع برای ایام این مراسمات که شاهد حضور میلیونی زائران در مشهد هستیم، تدابیری در زمینه تامین پارکینگ در نظر گرفته شده است.