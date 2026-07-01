بجستان آماده استقبال شایسته از زائران «امام شهید»  

سعید ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل این شهرستان برای استقبال و خدمترسانی به زائران حضرت علیبنموسیالرضا(ع) خبر داد و اظهار کرد: بجستان به عنوان دروازه جنوبی استان خراسان رضوی، مهیای میزبانی شایسته از زائران «امام شهید» است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بجستان با اشاره به همافزایی دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و گروههای مردمی اظهار داشت: با برنامهریزیهای انجامشده، تمهیدات لازم برای پذیرایی، اسکان موقت و ارائه خدمات رفاهی به مسافران و زائران در مبادی ورودی استان فراهم شده است.
وی افزود: زائران و مسافرانی که از محورهای جنوبی وارد خراسان رضوی میشوند، در بدو ورود میتوانند از خدمات پیشبینیشده در روستای سریده، مجتمع رفاهی پورکریم، پارک زائر مرندیز و شهر یونسی بهرهمند شوند.
ذاکری خاطرنشان کرد: این ایستگاهها با مشارکت نیروهای مردمی، هیئات مذهبی و خادمان فرهنگی تجهیز شده و خدماتی نظیر پذیرایی، اسکان موقت، راهنمایی مسیر و برنامههای فرهنگی معنوی را ارائه خواهند داد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بجستان اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت رضا(ع) افتخاری بزرگ برای مردم متدین و ولایتمدار بجستان است و تمامی ظرفیتهای شهرستان برای میزبانی در شأن زائران بارگاه منور رضوی بسیج شده است.
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