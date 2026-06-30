بررسی ۲ مسجد تاریخی لرستان برای الحاق به پرونده ثبت جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن‌پور در سخنانی اظهار داشت: در ادامه روند تدوین پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی، رسول وطن‌دوست مدیر این پرونده به همراه هیئت کارشناسی، از دو مسجد تاریخی استان شامل مسجد جامع و مسجد امام شهرستان بروجرد، بازدید کرد تا ظرفیت‌های این بناهای ارزشمند برای قرارگرفتن در پرونده ثبت جهانی ارزیابی شود.

وی افزود: در این بازدید، ویژگی‌های معماری، اصالت بنا، ارزش‌های تاریخی، وضعیت حفاظت، مستندات موجود و میزان انطباق هر یک از این مساجد با معیارهای موردنیاز برای ثبت جهانی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، عنوان کرد: در حال حاضر مسجد جامع و مسجد امام بروجرد، در فهرست بررسی‌های پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی قرار دارند و در صورت احراز شرایط و دارابودن شاخص‌های لازم، امکان الحاق آن‌ها به این پرونده وجود خواهد داشت.

حسن‌پور با تأکید بر اهمیت ثبت جهانی آثار تاریخی، یادآور شد: قرارگرفتن آثار ارزشمند استان در پرونده‌های ثبت جهانی، علاوه بر معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی لرستان در سطح بین‌المللی، زمینه حفاظت مؤثرتر از این میراث ارزشمند و توسعه گردشگری فرهنگی را نیز فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی باهدف نمایش سیر تحول معماری مسجد در ایران و معرفی شاخص‌ترین نمونه‌های این معماری به سازمان یونسکو در حال تدوین است و آثار پیشنهادی باید از نظر ارزش‌های معماری، اصالت، یکپارچگی و برخورداری از ضوابط حفاظتی، معیارهای لازم را کسب کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، اظهار کرد: اداره کل میراث‌فرهنگی استان با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و تیم تدوین پرونده، آمادگی دارد مستندات و اقدامات فنی موردنیاز را برای تکمیل فرایند بررسی این آثار و فراهم‌سازی شرایط لازم برای الحاق آن‌ها به پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی دنبال کند.